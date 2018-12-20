【真人真事】看着眼前小女孩活活燒死　令退休消防員最後悔的是…

不少人對消防員的印象，以為只是《烈火雄心》般跑入火場英勇救人，再抱着傷者以慢鏡英姿走出來災場。但現實中的消防員，卻跟大家的想像大有出入。近日一名男網民在討論區發文，借朋友的退休消防員爸爸的經歷，分享消防員工作時遇過的特別案例，當中有恐怖、搞笑、震撼、遺憾……該名消防員不但曾親眼目睹小孩被燒死，亦遇過坐爆馬桶事件，亦有人藉救火找到終生伴侶。帖文一出，即引起大批網民熱議，超過2000名網民讚好，不少人坦言「好鍾意睇呢啲」，更着樓主分享更多消防見聞。

消防員救火救人，是巿民最尊重的職業。（資料圖片）

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該網民日前在連登討論區以「『真人真事改編』睇過過千種死法嘅消防員」為題發文，指朋友的爸爸是退休消防員，經常跟他們分享工作經歷，當中有恐怖、搞笑、震撼、遺憾等，其中有一次則令世伯後悔不已。

「第一次，亦是最後一次不攜帶所有工具落場」。樓主稱當時世伯剛入行，接到通知需到一個小型場地救火，並根據指令只帶最輕便的爆破工具。到達火場後，他聽到呼救聲，其後在濃煙中見到一對姊妹，姐姐將妹妹擁在懷中，拉着鐵閘，而火焰正從姐姐背後不足1米蔓延，惟當時世伯手上只有一把大鉸剪，然而鐵閘太堅固，沒有油壓剪根本不能爆開。

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有網民在連登討論區發文，以朋友爸爸的經歷，分享消防員工作時遇過的特別案例，引來大批網民熱議。（連登討論區截圖）

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當世伯着手足去拿工具時，他將自己的防火衣脫下給姐姐，可惜最後仍不敵大火，他只能眼白白看到火焰燒到姐姐的臉龐，整個人被熏黑後死去，而妹妹亦整個背部燒傷。眼前的震撼畫面令世伯向自己許下承諾，以後落火場也要攜帶所有工具，以備不時之需。

除救火外，世伯剛入行時曾任職「水鬼」（蛙人），他指一般年資較高的同事，都不會教新人做事，「想你撞吓板」，其中一次接到通知要處理浮屍，因沒有經驗，當時他不知如何將浮屍拖到岸邊，便只好拖住浮屍其中一隻手，詎料一拖，「成隻手啲肉甩咗出嚟」。他到最後才發現，原來要拉住浮屍的衣服，才能順利游上岸。

在不少人眼中，消防員就如《烈火雄心》般，跑入火場救人，再抱住傷者慢鏡走出來，但其實現實中的消防員，卻比大家想像辛苦得多。（資料圖片）

消防員見盡生死百態，但亦有搞笑及英雄救美的情節，樓主稱世伯有一次接到通知，到場後發現求助事主身型肥胖，他大便時，身上的脂肪竟塞住馬桶，當他一放屁時，「成個馬桶爆開咗」，其臀部則插滿馬桶碎，令全班消防員忍俊不禁。至於英雄救美，世伯憶述當年一個木屋區起火，他救火期間不慎由屋頂跌進屋內，另一名同袍救他時，聽到一名女生呼救，便一同救起二人。當晚世伯住院時，見到該名同袍到醫院，還一度以為對方這麼有心探望他。詎料事隔不久，世伯竟得知該同袍與獲救女生拍拖，最後還成家立室。

不少網民看完帖文都覺「未夠喉」，紛紛留言鼓勵樓主繼續分享，「呢啲經驗唔係普通人可以咁多機會接觸得到」。樓主亦補充，其實現實中的消防員並不是大家想像中英勇，他舉例稱，不少人以為消防員入火場救人後，會如《烈火雄心》一樣，「抱住個人慢鏡走出嚟，好型」，但真實是消防員在火場需像狗一樣趴在地上爬走，「因為火場越高嘅地方係越高溫，根本企唔到起身」。而且現場濃煙太多，基本上能見度不足5厘米，「然後要我哋一個第一次嚟呢個地方嘅人，救一個日日喺到住都蕩失路嘅人」。帖文在短短一天已獲得逾2500個讚好，不少人網民大讚樓主分享的內容夠高質。

（連登討論區）