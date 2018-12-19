「這樣很丟臉」　台男講足8分半鐘拒買衛生巾　女友一句K.O.完勝

要測試對方是否100分老公，叫他買衛生巾可能是個不錯辦法吧？日前一名台女在facebook發文抱怨，指要求老公幫她買衛生巾，惟對方拒絕不特止，更打電話講足8分半鐘，認為堂堂一個大男人買衛生巾「很丟臉」，更讓他失去男子氣慨，結果台女僅冷靜說出一句，便完全K.O.老公，令他乖乖買兩包衛生巾回家。

一名台女日前叫老公幫她買衛生巾，詎料對方拒絕不特止，更用足足8分半鐘解釋其大男人理論。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台女日前在facebook群組「爆怨公社」發文，從她上載的對話截圖所見，她當日發現衛生巾用完後，便發訊息叫老公幫她買一包，因擔心對方不知道牌子，還貼心地傳了照片給他，詎料老公見狀馬上打給她，講足8分半鐘的大男人偉論，認為堂堂一個大男人，「買衛生棉很丟臉」，亦讓他失去男子氣慨，「完全沒有臉抬起頭來」。

而台女一邊冷靜聽完男友抱怨後，僅回覆一句「那你回家刷床單吧！不然就買新的床單吧！」結果完美K.O.老公，更乖乖地買了兩包衛生巾回家，「叫我用好用滿」。

台女霸氣一句笑翻不少網民，亦有不少人爭相放閃，表示另一半均樂意幫她們買衛生巾，「月子時他說他不知道要買哪一種，回來時我都懷疑他把整個架上的衛生棉都買回來，各種尺寸都買了5到4組」，亦有網民稱對方偷偷記低她常用的牌子，「我老公覺得買這個很帥氣，表示他有老婆」。

（fb群組「爆怨公社」）