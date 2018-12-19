內地男下體癢唔敢求醫　終變菜花狀陰莖癌　醫生：需切掉保命

包皮過長或包莖問題並不罕見，但內地一名男生羞於求醫，最後要落得切下體收場。湖南株洲市一名男生，發現自己陰莖不斷發癢後因為「不好意思」，一直沒有求醫，直至被家人發現其身體飄出異味，看醫生才發現得了陰莖癌。醫生形容男生下體呈菜花狀，直徑約10厘米，為防癌細胞擴散，醫生建議切除生殖器，男生母親聞訊淚灑當場。

男生自大二開始下體痕癢，一直沒有求醫，最後變成陰莖癌。（網上圖片）

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株洲市20多歲男生小張研究院畢業，畢業兩年後一直沒有固定工作，每次上班不久就辭職，後來直接不找工作。小張性格內向，父母多次詢問原因不果，張母每次到小張房間收拾都聞到惡臭，又不願讓家人洗內褲，不斷逼問下小張才解釋，自大二起就發現自己下體痕癢，陰莖呈包莖形狀，並長了紅色點點，但因為不好意思，未有去醫院檢查。

家人知道兒子下體有事，馬上強逼他到醫院檢查，主診醫生朱軍看到小張的個案都嚇了一跳，因為小張下體呈菜花狀，直徑約10厘米，重約400克，呈一個小球大小，已經出現糜爛狀態，伴隨惡臭，經進一步化驗後，確認患上陰莖癌。

醫生指，小張的陰莖癌是由包莖（包皮口窄小，無法翻開露出陰莖頭）問題發展出來，內部長期滋生細菌引發炎症。一般來說，包莖不是嚴重疾病，只要及時求醫即可，如果問題嚴重又置之不理，可引發排尿困難等狀況，一旦包皮污垢積聚起來，會令龜頭出現刺癢感。長期下來，細菌和污垢會可令感染惡化成癌症，如有性伴侶更會造成交叉感染。

由於已錯過最佳治療時機，醫生建議小張切除陰莖，避免癌細胞擴散，嚇得張母當場痛哭。雖然小張是家中獨子，但考慮到性命安全唯有接受，未來雖失去性生活，但仍能排尿，亦可透過人工授精傳宗接代。

主診醫生再次提醒，男士如果包皮過長，尤其是有包莖問題，應盡早檢查，平日要注意清楚，性交時要做好安全措施。

（瀟湘晨報）

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