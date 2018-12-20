「我們全都看過截圖了」　生日P揭破男友想偷食　21歲女：給我滾

美國德州休斯敦（Houston）少女佩雷亞（Tiana Perea）在生日派對上「加演」了一幕無痛分手！她在21歲生日前發現男友與向其他女子傳發送情慾短訊，雖然既憤怒又傷心，但她沒有即時分手，而是等到生日當天在眾人面前道出男友的行為，然後宣告分手，令他顏面盡失。

影片先是拍到一眾親友向佩雷亞舉杯祝她生日快樂，身旁的男友也很高興，渾然不知接下來會有「驚喜」。

佩雷亞發表感言，先是多謝眾人來為她慶祝，然後「多謝」男友桑托斯（Santos），她說：「我要多謝桑托斯，他令我明白到，自己值得跟一個比他更好的人在一起，因為在場每一個人都知道他想約別的女生去鬼混。」

佩雷亞生日前發現男友出軌，忍住不分手，21歲生日那天在眾人面前趕他走。（Twitter）

+ 8 + 7 + 6

網友紛紛留言讚做得好

她對著桑托斯冷冷地說：「我們全部都看過截圖了，你過去幾天一直發情慾短訊給她。」

佩雷亞的弟弟把桑托斯的運動袋扔給他，然後佩雷亞正式下逐客令：「我們玩完了，給我滾出去。」親友隨即跟着起哄大叫「滾出去」，桑托斯眼見大局已定，沒有辯解就離開了。

佩雷亞的朋友拍下報復過程，影片在網上瘋傳，網友紛紛留言讚佩雷亞做得好，又謂看到她報復大快人心。