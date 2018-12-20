【男人最痛】湖南漢患陰莖癌慘失子孫根　醫生：港有案例，非必切

內地一名下體長期發臭但諱疾忌醫的青年，最終確診患上陰莖癌，惟診斷後只能切除陰莖保命，成一世遺憾。這案例震撼不少男士，原來香港都有相關病例，亦有人同樣因而失去子孫根，但泌尿科醫生指在港的患者一般以中老年為主，鮮見年輕人中招，雖說情況嚴重需要全條切除，惟如及早發現及診治，其實有其他方法醫治，提醒男士若發現下體有異，必須及早求醫。

泌尿科醫生陳龍威表示，香港都有陰莖癌的案例，但通常都是以中年或老年人為主，情況嚴重需要全條陰莖切除。（資料圖片/楊凱力攝）

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湖南株洲市一名20多歲的張姓男生，讀大學時發現下體痕癢，陰莖呈包莖形狀，並長了紅色點點，但因為不好意思，未有去醫院檢查。一拖經年，最終求醫時醫生發現其下體呈菜花狀，直徑約10厘米，重約400克，猶如小球，更已出現糜爛狀態並伴隨惡臭，化驗後確認患上陰莖癌。

據報道因其病情嚴重，醫生最終為他進行切除陰莖手術以避免癌細胞擴散，他雖仍能透過人工授精傳宗接代，惟卻永遠不能享受性生活了。

這個案例令不少男士大為震驚，泌尿科醫生陳龍威解釋，包皮保護陰莖龜頭，免受外界強烈刺激，但若包皮較窄或有包莖問題，即不能將包皮拉到龜頭後面，包皮內層的分泌物堆積會造成龜頭發炎，長時間沒有處理持續發炎，有可能導致龜頭組織細胞癌變，一旦惡化或成陰莖癌。

陳醫生表示，有關疾病其實在香港也有案例，一般而言陰莖癌病患者以中年或老年人為主，甚少有年青人。他續指若男士發現下體發臭及出血，需及早求醫，切勿諱疾忌醫。

若包皮較窄或有包莖問題，內層的分泌物堆積會造成龜頭發炎，長時間沒有處理，導致龜頭組織細胞癌變，惡化成陰莖癌。（資料圖片/楊凱力攝）

若證實患上陰莖癌，陳醫生表示會視乎病情決定醫治方法，不會確診即切，而治療方法包括接受電療或進行局部陰莖切除手術，惟一旦癌細胞由龜頭開始迅速擴散至陰莖深處，則必須進行全莖切除手術。

陰莖主要負責排尿及用以性交，陳醫生指如切除陰莖，會為病人開造口，日後可以坐下小便，假如前列腺及陰囊沒有受到影響，病人則可透過人工抽精方式傳宗接代。