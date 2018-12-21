英4歲男童睇電視學識用Siri　見懷孕母昏迷即拿起iPhone求救

若論掌握及應用手機功能，不少孩子用得比成人更好。美國一名4歲男童早前發現懷孕母親在家中暈倒，即隨機應變用IPhone的Siri功能報警求救，成功召來救護車救回母親一命，救護中心後來更特地向他頒發證書給男童，讚揚其機智又勇敢的行為。

4歲男童奧斯汀（Beau Austin）利用手機上的Siri功能撥打救護熱線。（網上圖片）

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這位醒目仔名為奧斯汀（Beau Austin），現年僅4歲，他早前在英國威爾士彭布羅克（Pembrokeshire）的家中，發現其29歲、正懷孕3個月的母親倒卧在地上不省人事，為救母親，奧斯汀即時拿起母親的蘋果IPhone，利用手機內置的Siri功能撥打救護熱線，當電話打通，他即向接線生說：「我媽媽生病了（my mummy's sick）」。

奧斯汀的母親也十分為兒子而驕傲。（網上圖片）

奧斯汀母親憶述，當時只有她和奧斯汀在家中，她因孕吐藥物的副作用而暈倒，雖曾短暫恢復意識，向接線生確認地址，惟其後撐不住再次昏過去。她對於奧斯汀懂得用Siri感到不可思議，因她本身也不懂，又指奧斯汀是透過看電視學會用Siri，「我真的為他感到驕傲」。

威爾士救護服務中心就奧斯汀機智救母一事，向他頒發證書，讚揚他的勇敢。當日接電話的接線生大讚他年紀小小，卻在危急情況下可以保持冷靜，以及對科技非常了解。

奧斯汀就讀的小學校長亦表示，為其行為感到非常自豪，揚言會和當地救護服務中心合作，教授孩子認識自己地址和其他急救技能。

（每日郵報）