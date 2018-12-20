【五星級的家】杭州IKEA被當「避寒中心」　網民：不是要抵制嗎？

找一個冬暖夏涼的家是不少人的夢想，宜家家居（IKEA）滿足了不少內地人這個心願，早前天氣炎熱，他們走到IKEA嘆冷氣，現在天氣冷了，IKEA又成了「避寒中心」，大批人走到IKEA吹暖氣。他們更把展示品當成自己的家，直接睡在沙發和床上。

在浙江杭州，一場大雪過後，氣溫急降，不少家中沒有暖氣的居民於是走到IKEA避寒。（網上圖片）

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在浙江杭州，一場大雪過後氣溫急降，不少家中沒有設置暖氣的居民走到IKEA避寒，有IKEA保安表示，「現在天氣寒冷了，來宜家避寒的人也多了，還有來拍照的人也多了。」一名媽媽則表示，天氣太冷，但孩子需要出門玩耍，「我們都沒辦法，因為IKEA這邊有玩的、有吃的，啥都有，所以我們就每天帶（孩子）過來逛一逛。」

不少人直接把IKEA當成自己的家，躺在沙發和床上，大模斯樣，完全不感到尷尬，也有網紅趁這股避寒熱潮，專程到IKEA「打卡」，又在這跳起舞來拍「抖音」。

有些人更把展示品當成自己的家，直接睡在沙發和床上。（網上圖片）

有網民看過報道後，批評這班避寒者真厚面皮，「我真是佩服這些人，我都不好意思」、「都無家可歸？」、「真正想買的看到都沒興趣買了」。不過也有人認為這代表人們都喜歡宜家「覺得挺好呀！宜家好像自己家一樣」。

9月的時候，因有瑞典電視台播出羅列中國遊客不文明行為的電視節目，被指「辱華」，當時大批網民表示要抵制，看到轉頭內地人又湧到宜家，有網民忍不住嘲諷「夏天避暑，冬天避寒，秋天抵制瑞典」。

（澎湃新聞）