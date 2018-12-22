日片商首推中文發音AV　取材真實個案　聲稱「給遊客的警示教材」

日本AV女優中，蒼井空無疑是目前最為內地民眾熟悉的人物，成功轉型後，她被網民尊稱為「蒼老師」或「空姐」，微博粉絲逾千萬，其影響力不亞於當紅明星；隨後不少女優都紛紛跑到中國發展，接商演、拍廣告忙得不亦樂乎，日本AV大廠「SOD」（Soft On Demand）也來插一腳，宣布推出全中文發音的AV片，還強調改編自真實個案，要讓觀眾見識「這就是傳說中的日本痴女」的一面。

SOD的選角監督「絢加」日前在twitter發文表示，自己是今次AV OPEN 2018作品的選角監督，並挑選了波多野結衣、大槻響（大槻ひびき）、南梨央奈、北川愛莉香(北川エリカ)、林思吟(疑為千乃愛佳)、本庄鈴、橘瑪麗(橘メアリー)等7位女優，演出首部全中文發音的AV片。SOD形容這將是一部改編自真實案例，專為「日本觀光遊客準備的警示教材」，「SOD都是真的」；同時為了表達真實的一面，以往用日語的內容會更露骨地翻譯成中文。

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曾公開招募「會說中文」男優

今年8月，SOD另一「中文化」的舉動同樣備受關注，在官網刊登招募男優以解決人才荒，首要條件是「要會說中文」，國籍不限，「能與超人氣AV女優共演拍攝，臉部不打格」。

招募告示一出，立即引起不少華人地區男性的無限幻想，報名條件規定年滿20歲以上，包括要附上臉部、全身、下體等3款照片，以及要到指定醫院檢查是否曾患性病等，而身高、體重、有否AV相關拍攝經驗也須寫。不過，雖然不限國籍，但「若非日本籍人士，需要擁有永久居留權才算符合資格」，而報名期限是8月底，令到不少人直呼「根本來不及拿永久居留權啊！」