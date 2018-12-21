【戀上殺人犯】美漢殺孕妻與2女判囚終身　獄中狂收陌生女示愛信

世上竟然有人會迷戀殺人犯？是否「嫌命長」呢？美國一名石油公司技工涉嫌殺害懷孕近4個月的妻子及2名女兒，並將屍體藏在公司持有的土地。事件揭發後，男子謀殺罪成被判終身監禁。不過，想不到男子在監獄內不斷收到陌生女子愛慕的信件。

克里斯多夫表面是好爸爸，但現時涉嫌殺害妻女被捕。（Shanann Watts ig圖片）

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33歲犯人克里斯多夫（Christopher Watts）來自美國科羅拉多州雷德里克（Frederick），今年8月時其懷孕的妻子珊安和2名女兒失蹤，克里斯多夫當時還接受電視台訪問尋找她們，後來警方在克里斯多夫任職的石油公司所持有的土地地底淺處，發現一具女性成人屍體，並在附近油井內發現2名女童屍體，她們被浸在油井內超過4天，法醫檢驗後證實屍體正是克里斯多夫的妻子及2名女兒，相信3人在家中遇害，再被搬運到該處。

據了解克里斯多夫殺人的原因涉及婚外情，而其出軌的對象是一名男妓。克里斯多夫其後被控3項一級謀殺及3項篡改證據罪，被判終身監禁。

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不過，克里斯多夫在獄中收到不少的陌生女性信件，信的內容非常曖昧，例如有一名39歲女子在信上「我想要了解你，自從你在新聞報道以來，幾乎每一天都在我的腦海裡」，又指如果得到克里斯多夫的回信，她將是「最幸福的女生」。

另外，亦有女子附上自己的比堅尼照片，並稱「我知道我是一個陌生人，但我關心你和你的情況……抬起頭保持堅強，請知道有些陌生人（像我一樣）關心你。」

報道指女性迷戀囚犯的現象並不新鮮，今年佛羅里達中學槍擊案19歲槍手克魯茲（Nikolas Cruz）、2015年南卡羅萊納州黑人教堂槍擊案，當時20歲、期後被判死刑的兇手魯夫（Dylann Roof）都曾在囚禁時收到女性的情信，甚至和女子交換信件。

即使克里斯多夫在獄中，卻有不少的陌生女性給他寄信。（ Inside Edition影片截圖）

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著有《女人愛上殺人犯》（Women Who Love Men Who Kill）的作者伊森貝格（Sheila Isenberg）分析，人們都會崇拜名人，過去崇拜的對象是電影明星，而在現在任何人做過任何獨特事情都會成為名人，即使他們犯了謀殺罪，一些網上的討論也「讓犯罪分子成為英雄」。

德薩爾斯大學的法證心理學教授蘭斯蘭（Katherine Ramsland）則指，在極少數情況下，女性可能會因為男性犯下暴力行為而出現性興奮，是「接近暴力的刺激因素」，而更常見的是女性相信可以馴服他們，「用愛來修復這些男人」。

（赫芬頓郵報）