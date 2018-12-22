女友難斷7年情與前度糾纏　高登仔問點算好？　網民︰當你水泡！

歌詞有云︰「落力為你好，得不到分數」，道出不少情場「水泡」的心聲。有高登巴打日前分享一段複雜的三角關係，指拍拖不久的女友，與有7前情的前度男友仍在糾纏，對方希望箍煲重燃愛火。樓主指跟女友的前度亦是朋友，女友明知他比前度好，但仍難捨舊情。樓主深感無助及無奈，遂發帖集思廣益，詢問如何協助女友擺脫前度陰影，但不少網民卻認為樓主只是被女友當作水泡，紛紛勸他早手分手抽身。

有高登巴打指女友與拍拖7年的前度分手後仍糾纏，詢問如何協助女友擺脫前度陰影。（《好心好報》MV截圖）

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這名「無人稀罕我好」的高登仔，上周日（16日）以「點樣可以幫女朋友擺脫前度陰影？」為題發文，講述自己的感情煩惱，他指與女友及其前度是多年朋友，女友與前度拍拖約7年，其間雙方不時有爭拗，男方早前更對她愛理不理。至今年9月，女方叫樓主「幫手問下咩事」，樓主「都做咗幫佢地溝通嘅橋樑」，叫男方「鍾唔鍾意人都畀個交代佢，點都好，好頭好尾」。男方最初不肯相見，但經勸說後，雙方終和好，而且表現親暱。樓主形容「都知使命結束咗，但同時個心都痛咗下，就知鍾意咗個女方，但願意安份守己」。

不過，隨後他們情海再翻波，女方再次找樓主訴苦，「之後就漸漸地一齊咗」，但樓主知道女友仍然與前度保持聯絡，前度得悉昔日情人與樓主拍拖，即決定展開追求，希望舊情重熾，甚至一日打20次電話，「係咁叫畀次機會」，甚至出動自己母親斥責女方。

情場三角錯總是叫人痛苦，樓主指女友感到非常困惑，不斷為感情事哭泣，向樓主哭說「放唔低佢，知道你好過佢」，更叫樓主相信她。樓主提議女友在社交網站及手機上封鎖前度，但女友狠不下心；樓主再提議「呢幾日兩個都唔好揾，直到幾日後先界答案大家」。詎料不足一天，女友接聽前度電話，甚至見面，女友解釋一早選擇了樓主，但同時放不下前度。

有高登巴打指女友與拍拖7年的前度分手後仍糾纏，詢問如何協助女友擺脫前度陰影。（高登討論區截圖）

樓主形容「開始無力、無助，唔知可以做啲咩幫我女朋友擺脫ex陰影」，所以想在討論區分享事件及尋求建議。

帖文引起網民討論，不少人認為女方視樓主為「水泡」，勸他早日抽身，又指「或者佢唔係主觀意識當你水泡，但潛意識中，佢就好似突然被推落一艘坐左7年嘅船，手足無措之際，剛好捉住一個可以浮起嘅嘢」，亦有人指樓主「應該同佢傾傾…你留到佢今次都唔會留到下一次」。

對於網民看法，樓主亦一一回應，指「好多巴打話我係水泡，其實我都識咗佢8年左右，我信佢唔係當我係」，又說最後決定「會選擇信佢一次，冇嘢可以輸…而戴綠帽嘅機會都唔大，佢有講過寧願兩個都唔揀，都唔會揀返佢」。

（高登討論區）