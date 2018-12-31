【金庸小說】獄中留吸星大法要訣　魔教教主設下陰毒陷阱為報仇

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《笑傲江湖》裏，任我行似乎不夠厲害，武功不及東方不敗，只能等別人來拯救他。其實任我行是智謀型的，他是《笑傲江湖》最有忍耐力的角色。

大家都知道練《葵花寶典》要自宮，雖然我們都覺得不妥，但書中得到《葵花寶典》的角色，包括林遠圖、東方不敗、岳不群、林平之，無論年紀身份，人人都忍不住自宮練武。而任我行多年來都擁有《葵花寶典》，左思右想，卻沒有自行修練，反而把寶典傳給東方不敗，打算陷害他。誰知被東方不敗奪了教主之位，困於梅莊水牢。這場仗，能忍的任我行輸了。

任我行一向以狂妄自大的形象示人，令我們忽略其深謀遠慮的一面。（《笑傲江湖》劇照）

然後呢？任我行繼續忍，在一間單人監獄裏困了十二年，沒有自殺、沒有發瘋。獄卒黑白子不斷來引誘他，說：「你把《吸星大法》傳給我，我就把你放出去。」局外人當然知道是騙局，但任我行不見天日，全無重獲自由的希望，也不會頭腦一熱，傳授《吸星大法》。任我行坐牢時，還把《吸星大法》的要訣刻在鐵板上，但這個要訣十分要命，既要散功又要吸真氣。書中寫：「若非任我行親加指點，依法修習者非走火入魔不可，輕則全身癱瘓，重則七孔流血而亡。」明顯是「黑心武功」。令狐沖機緣巧合，身上沒有真氣才能練成。

任我行也承認，刻《吸星大法》是不安好心的。他沒有繼續說，但我們來推理一下，他到底想害誰？不會是令狐沖，他坐牢時根本不認識令狐沖；亦不會是小配角黑白子，殺雞焉用牛刀。任我行最想陷害的，當然是奪位的東方不敗。

細心想一下任我行的所作所為，會不得不佩服他的謀略。（《笑傲江湖》劇照）

如何向東方不敗報復？想像一下，任我行坐牢時，猜不到有被拯救的一天，也知道自己很有可能老死在水牢中。他一死，梅莊四友必定進來清理屍體，應該也會發現《吸星大法》。

梅莊四友是東方不敗的手下，把這件事上報。東方不敗是一個武學狂人，為《葵花寶典》而自宮，《吸星大法》更違反了商品說明條例，沒有說明會走火入魔，東方不敗怎能忍住不練？一旦他開始修練，不死也會癱瘓，任我行大仇得報。退一步說，即使梅莊四友有私心，不把這件事告訴東方不敗，藏起《吸星大法》。對他們而言，任我行的武功更是高不可攀，怎會不練？四個獄卒一同走火入魔，任我行也報了一個小仇。沒人能猜到，他即使死了，也會留下毒計嘛。

布局的重點，在於武林中人，對印刷品有一種莫名其妙的信任。如果有人教你武功，他可能會說謊，但實物就一定是真的。常常有角色在石壁上發現祕訣，或是撿到一本祕笈，看起來很有威力，接住就開始練功，從來不會思考，那本祕笈會不會有問題。但任我行就創造了金庸小說首個印刷陷阱，絕對是天才級的陰險布局。



你怎麼看任我行？

撰文：陳美濤 中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「任我行：武林潛規則的陷阱」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）