【偽娘夢】女友支持　母罵變態　台男貼圖自爆「偽娘的心路歷程」

「這麼可愛一定是男孩子」！不少男生喜歡作偽娘打扮，可能是個人嗜好，也可能是性別障礙，但未必被身邊人接納。台灣一名剛大學畢業的男生，日前在網上貼圖自爆有「偽娘夢」，詳述自己的心路歷程。樓主稱國中三年級時發掘了自己的傾向，但單親的媽媽無法接受，更要他去看心理醫生。樓主最終無法抑制偽娘打扮的慾望，幸得女友支持，但媽媽卻崩潰問道：「為什麼你要這麼變態？」但他決定這次要堅持自己，「努力活的像自己」。帖子引來網民熱議，大讚他的偽娘打扮可愛，有人亦建議他與媽媽多作溝通，又強調「愛扮偽娘不是變態」。

網民「珞」的台灣男生，在網上貼圖自爆「偽娘夢」，並指決心要獲得母親認同。（「Dcard」討論區圖片）

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網名「珞」的男生於本月22日在「Dcard」討論區以「嗨，我是偽娘#心路歷程」為題發帖，貼圖自爆一直想打扮成女生模樣的心情與經歷。樓主坦言自小生在單親家庭，即使已有女友，但心底的「偽娘夢」從未滅。

「珞」表示，從國中3年級開始，就莫名地有想打扮成女生，認為「女生衣服真好，看起來好可愛，可以和人撒嬌，可以不要永遠被期待堅強」。為此，他曾偷偷試穿媽媽的衣服，但被發現後，媽媽要他去看心理醫生，結果其偽娘夢的火舌一度被壓下。樓主解釋「我是單親，所以覺得做甚麼媽媽不喜歡的事，都會讓我罪惡感很重」。

偽娘夢雖被抑制，但從未被遺亡。樓主就讀大學4年級時，認為不能再這樣欺騙自己，加上「自己住的時間不多了」，所以便重拾女裝，結果獲女友和多名友人支持，「這一年或許是這麼多年來最開心的一年」。

然而好景不常，他畢業後要搬回家，又被媽媽發現其女性打扮，媽媽更崩潰罵道：「為什麼你要這麼變態，這麼不正常，當個好好的正常人有那麼難嗎？」樓主被罵後崩潰離家，一度離家去聽聽海浪聲冷靜下來，最終還是回家了。

網民「珞」的台灣男生喜歡作偽娘打扮，不少網民大讚很可愛。（「Dcard」討論區圖片）

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樓主認為「不能怪罪上一輩不接受這些事」，因為在他們的年代，這確是不尋常的事，但他選擇繼續努力長期抗戰，而媽媽是他重要的人，準備「長期抗戰」，希望得到媽媽認同。他最後貼出多張偽娘照片，以示決心。

帖子一出，多名網民均讚「珞」裝扮成女生時沒違和感，笑言網絡潮句「這麼可愛一定是男孩子」果然是真的，指他「去外面都不會有人懷疑是偽娘」。有網民質疑「珞」的偽娘傾向，是否代表有非異性戀傾向？部分人更質疑他這樣也有女朋友，實在「奇怪」，並稱「所以你該去男廁還是女廁」。

但有了解「偽娘」圈子的網民回應稱，「偽娘不全部都是同性戀，有些是雙性戀，有些只是想裝扮成女生，但還是喜歡女生」，強調變裝癖好不等於變性概念，他人不應單憑外型打扮便斷定一個人的性向，亦沒權干預別人性向。有女生則表示，自己的男友亦愛作偽娘打扮，她原本也無法接受，但其後亦變成支持，認為樓主應好好跟媽媽溝通，相信媽媽假以時日會被明白其想法。

（「Dcard」討論區）