前女同事邀出席兄長婚宴　港男收帖黑人問號　老婆：係咪得罪人？

年尾是結婚旺季，若收到「三唔識七」人士送出的「紅色炸彈」，令人頭痛又無奈。有女網民在網上求教，指丈夫收到前女同事兄長的喜帖，但「唔識兼且未見過」，突然中獎大惑不解，她反問是否其他親戚有喜事也可邀請對方，又問丈夫「係咪得罪咗人而唔知」，網民熱烈討論，最終壓倒性建議樓主老公「唔去」。

踏入年尾，亦是結婚旺季，不少人會收到親友的「紅色炸彈」。（視覺中國）

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樓主在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指丈夫與一名女子多年前曾在一間公司工作，對方「結婚嘅時候都有請飲」，丈夫「都好戥佢開心都有出席」，隨住女同事轉工，丈夫和她都「好耐冇見」，但聽聞前女同事現已榮升為媽媽。

最近這名闊別多時的前女同事，突然透過另一位舊同事樓主丈夫發婚宴請帖，樓主大惑不解，連忙追問丈夫：「點解佢請你去飲嘅？佢唔係結咗婚嘅咩？」丈夫解釋「係佢阿哥結婚請我飲啫」，樓主更加諗唔明，再問「吓？你識佢阿哥嘅咩？」丈夫再答「唔識兼且未見過佢阿哥」。

樓主形容「即刻有『十萬個為什麼』喺頭頂盤旋」，反問「你阿哥出年娶新抱，係咪可以請返佢飲？你係咪得罪咗人而唔知？」丈夫否認曾經得罪過這名前女同事，但也認同「諗極都唔明，佢阿哥結婚關我哋咩嘢事？」樓主更在網上求教「好尷尬，究竟去唔去好？」

網民熱烈討論，不少人都覺得發帖人好離譜，諷刺稱「水魚唔怕搵」，留言建議樓主「唔去」、「唔好理佢」，有網民分享其同樣收到黑人問號請帖的經歷，指大約兩三年前的聖誕節，其讀下午班的年幼子女收卡，網民指「未打開仲似為係聖誕卡，之後打開係上午班某同學父母結婚7周年紀念，12月24日擺酒邀請…我問返老公8周年使唔使擺返餐」。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）