人類海上最好的朋友！　海豚保護潛水者　嚇到鯊魚調頭走

常說海豚會莫名的親近人類，過去也有不少海豚救人的故事，在全球最偏遠的潛水點之一澳洲豪勳爵島（Lord Howe Island），海豚又再一次證明牠們是人類多麼有用的朋友。

「我感覺受保護，暖在心頭」

豪勳爵島位於澳洲東部塔斯曼海，距澳洲本土約600公里，面積14.6平方公里，島上有許多的特有物種，尤其是鳥類，1982年豪勳爵島與周圍小島被聯合國教育科學文化組織選為世界自然遺產。蒂爾尼（Dennis Tierney）年初到豪勳爵島潛水，他與其他潛水人士落水不久就被一群海豚包圍，而下方則有許多直翅真鲨（Galapagos shark）在來回地游；當時兩者保持著一段安全距離，但其中一條好奇的鯊魚突然游近，海豚立即作出反應，牠們失去對潛水人士的興趣，轉為追逐該條鯊魚。

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蒂爾尼日前在社交網公開有關經歷及片段，他說：「我聽說過海豚趕走鯊魚保護人類海豚傳說，卻從來都不相信，但如今百般滋味湧上心頭，我覺得很神奇，感覺到受保護，暖在心頭，很高興我把過程拍下，因為我的故事可能變成另一個傳說。」

海豚救人的3種假設

海豚為甚麼要救人？科學家曾提出3種假設，第一是照料天性，海豚喜歡推動海面上的漂浮物體，且常把出生不久的年幼海豚托出水面，或者抬起生病或受傷的同伴；第二是見義勇為，一頭成年海豚的腦均重爲1.6公斤，人類的約爲1.5公斤，而猩猩則不足0.25公斤，顯然海豚是一種高智商的動物，救人是一種自覺的見義勇爲行爲；第三是喜歡玩耍，海豚最喜愛的就是在水中嬉戲，所有被碰上的東西都成了牠們的玩具，遇溺者當然也不例外。