拒讓悲傷更悲傷　6歲遭拋棄　不丹半癱藝術家成名後起屋畀父母

不丹一名男子因為腦麻痺（cerebral palsy）及脊柱先天畸形，只有雙腳能自由活動，6歲遭父母拋棄，但憑着藝術天分和鍥而不捨的精神，他學會了雕刻和繪畫，成為一名成功的藝術家，並且不計前嫌，送了一棟房子給當年拋棄他的父母。

獲太后收養助學改寫一生

現年31歲的策林（Pema Tshering）6歲時被診斷出腦麻痺，親生父母因此拋棄他，由祖父母把他養大，同時教曉他怎樣以腳代手來生活。

策林18歲的時候，現在的不丹太后、當時的王妃旺楚克（Tshering Pem Wangchuk）到他居住的村莊探訪，其後收養了他。

策林憶述：「她問我，有沒有想要的東西。我說，我不需要錢或其他東西，只想上學。」於是，太后資助他到國內知名的藝術學校讀書，策林就在那裏學會用腳雕刻和繪畫。他一隻腳抓住鑿，另一隻用錘，靈活地刻龍雕鳳，教人歎為觀止。

策林曾代表不丹出戰2005年傷殘奧運會的射箭項目，他的參與證書就掛在工作坊的牆上。（影片截圖）

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「我不生氣，只是難過」

這位「用腳的藝術家」現於不丹博物館的工作坊出售作品來賺錢維生，他堅毅的故事和精細的作品令其廣為人所知，印度新德里2010年一個展覽也曾展出他的作品。

對於遺棄他的父母，策林說：「我並不生氣，只是難過。」策林不但供養他們，還出資為他們在蒙加爾（Mongar）蓋了一幢兩層高的房子養老。許多人都不解他為何如此孝順，策林說：「我想幫助父母，因為如果你不幫助他們，就等於不尊重他們。如果你不尊重父母，無論你做什麼都會失敗的。」

（綜合報道）