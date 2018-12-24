湖北女地鐵車廂嘆榴槤　乘客狠批不文明　難忍氣味被逼提早下車

果王榴槤令人又愛又恨，濃烈的味道令喜歡的人為之瘋狂，但亦讓某些人退避三舍。近日湖北一名年輕女子於早上上班繁忙時間，竟無視他人目光，於擠擁的車廂內津津有味的品嚐榴槤。即使身旁乘客好言相勸，女子亦未有理會，有乘客難忍榴槤味道，只能被逼下車轉乘下一班次，批評涉事女子「不文明」。當地地鐵的工作人員回應時指，車廂內嚴禁飲食，涉事女子已違反規定。

一名年輕女子上周五於河北武漢的地鐵車視內公然食榴槤，即使乘客好言相勸亦未有理會。（楚天都市報影片截圖）

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事發上周五早上8時許，一名穿鮮粉紅色外套的女子於湖北武漢乘坐2號線列車時，竟於擠滿人的車廂內拿出新鮮榴槤進食。從乘客拍攝的片段可見，年約20多歲的年輕女子於座位上戴起手套，從透明膠袋取出榴槤「大啖」品嚐，狀甚享受。

片中女子食榴槤前先戴上手套，非常講究。（楚天都市報影片截圖）

身旁一位女乘客看到，即開聲勸喻：「要吃榴槤就下車吃了再上來吧！」但女子充耳不聞，未有理會，繼續津津有味地吃，車廂瀰漫着榴槤的味道。其他乘客見女子無視對他人的影響均感不滿，有人難忍氣味，只好於下一站下車，轉乘其他班次。

其中一名目擊事件的乘客餘女士認為，涉事女子的行為非常不文明，「雖然我也喜歡吃榴槤，但我知道榴槤的味道很大，很多人都不喜歡這種味道」。武漢地鐵運營有限公司職員回應時表示，列車內禁止進食，乘客亦禁止攜帶有嚴重異味的物品上車，在車廂內吃榴槤的行為已違反相關規定，建議乘客發現類似事件時可向職員反映以便處理。

（楚天都市報）