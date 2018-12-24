坐「霸王車」爬火車頂　美逃票慣犯遭橋樑分屍　2個月才尋回頭顱

坐火車逃票，被發現最多都是補回票價或罰款，但美國一名男子卻因此喪命，更身首異處，十分恐怖。據了解，死者是逃票慣犯，懷疑他為逃避查票爬上車頂，結果撞到橋樑慘死。

經檢驗證實後死者為24歲的男子洛克爾。（Varcy Locklear fb圖片）

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今年10月30日，在美國北卡羅萊納州一班火車靠站後，有職員發現其中幾個車廂中有血跡四濺，即時報警，鐵路公司表示，當時車上有99名乘客，火車經過46分鐘清理後恢復服務。

警方隨後在離恩菲爾德大約128英里遠火車軌道旁，發現一具沒有頭顱的屍體，直至12月11日，警方才找到死者的頭顱，經檢驗證實後死者為24歲的男子洛克爾（Varcy Locklear）。

警方懷疑洛克爾在火車頂躲藏時，在聖保羅區撞上一座橋樑，慘被「斬首」。（網上圖片）

警方懷疑洛克爾當日溜上夏洛特到紐約的火車坐「霸王車」，料他在火車頂躲藏時，在聖保羅區撞上一座橋樑慘被「斬首」，而他先前也有多次逃票被逮捕的紀錄，至於其具體死因仍有待警方進一步調查。