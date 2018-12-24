「任何仁」一家三口過聖誕　「小任何仁」見真樣

消防處的吉祥物「任何仁」又有新搞作！趁着今晚平安夜拍「任何仁這一家」在家中佈置聖誕裝飾的短片，並提供平安聖誕小貼士。片尾更有彩蛋，「小任何仁」現身祝「任何人聖誕快樂」。網民留意到「小任何仁」現真樣，笑問：「乜唔係任何仁成家都係藍色㗎咩？」

「任何仁」一家三口在家中溫馨過聖誕。（消防處fb專頁片段截圖）

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一身超緊身藍衣造型、因教授急救知識而爆紅的消防處吉祥物「任何仁」，可說今年網界紅人，趁平安夜他更帶同家眷現身祝大家聖誕快樂！

消防處今日在facebook專頁中上載了「聖誕老人搵上門，任何仁一家係點過聖誕節呢？」的短片。片中講述「任何仁」一家三口在家中佈置聖誕裝飾途中，聖誕老人按門鈴親身送禮物上門，更大跳CPR舞，非常滑稽，一家三口樂也融融，更向市民祝願「任何人聖誕快樂」。

聖誕老人到家中門口大跳CPR舞。（消防處fb專頁片段截圖）

最大彩蛋原來在片尾，「小任何仁」竟然現身，更以真樣示人，他拆開聖誕樹下的禮物，拿着滅火筒向鏡頭說：「Merry Christmas」。

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這則帖文留下多個標籤，提供平安聖誕小貼士，如「臨瞓出街前記得熄晒先」、「拖板唔好駁上駁」、「LED蠟燭有氣氛得嚟又安全」、「人多擠迫嘅地方要小心」、「預早計劃逃生路線」。帖文又提提大家工作和家庭同樣重要，勸大家珍惜假期和家人共渡美好時光。

帖文一出即獲網民讚好，不少人留言讚短片出色有創意，更指「小任何仁」超級可愛，亦有網民對於「小任何仁」現真樣大感詫異，笑言：「乜唔係任何仁成家都係藍色㗎咩？」

（消防處fb專頁）