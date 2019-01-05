【失控的逐底社會】食住靠父母　「賴家單身族」恐成貧窮老人族

香港土地問題嚴重，很多年輕人無法負擔高昂的樓價或租金，故多數人踏入社會工作後仍與父母同住；而從另一角度來看，很多年輕人因家庭負擔不重，選擇把大部分薪水花掉，讓自己過着較優質的生活，結果變得更難離家獨立，到年老時可能變成孤獨的貧窮老人族。 專攻家庭社會學的日本中央大學文學院教授山田昌弘，在其撰寫的《失控的逐底社會》書中指出，這類青年人的優越生活未必可維持到老。他提出「賴家單身族」一詞，來形容在70年代出生，與父母家人同住的單身一族，他們成長於90年代的泡沫經濟，父母提供良好的生活，開支大多由父母承擔，因此可將大部分薪水花掉，過其優質生活。當這類人慣了自由自在，不輕易結婚成家立室，往往更無藉口離家自住。然而，這批單身族隨着年紀增長，所面對的競爭環境越趨激烈，若能反省，肯為自己負責及努力，而非靠父母支持來逃避現實，仍舊有機會重新回到中產階級；反之，如持續過舊有的生活模式，花費多儲蓄少，恐年老時會淪為社會底層，成為隱性貧窮族。

90年代開始，日本年輕男女交往多是為了享受戀愛，而不是為了結婚，而成為依賴父母的寄生族。（《東京白日夢女》劇照）

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以下是《失控的逐底社會》的節錄內容：

1990年前半，景氣一片看好、工作也不難找，於是我的研究團隊便實際調查單身者的生活型態。後來，根據研究結果，我大膽提出「賴家單身族」這個名詞，為整個報告做個總結。

在過去，日本依循歐美文化，認為單身是指有能力獨自生活的人。的確，日本在1970年代高度經濟成長時，地方城市有一大批的年輕人集體湧入東京首都圈、大阪圈或中京圈（名古屋市周邊）等大都市就職（按：日本的三大首都圈）。因此，一個人在外地打拚的單身者不僅人數眾多，而且比例也較高。直到1990年左右，這些人在首都圈或大阪圈等都市結婚生子，然後他們的子女也逐漸長大成人。

總而言之，在高度經濟成長期結束以後，這群在大都市長大的年輕人變成主力。他們大都就讀當地的大學或在公司上班，因此從1990年起，與父母（按：歷經高度經濟成長期，年輕時在外地打拚的人）同住的單身者才會大幅增加。

根據我們的調查，1990年左右，20幾歲的單身者，有6成的男性與8成的女性住在家裡，而且這些人過著相當優質的生活。於是，我才會想出「賴家單身族」一詞來形容這些住在家裡，由父母負擔基本生活開銷，卻將自己不錯的薪資拿來當零花的未婚年輕男女。

由於家庭經濟負擔不大，因此賴家單身族的薪金大多是用來購物消費。（GettyImages/視覺中國）

這些20幾歲仍住在家裡的賴家單身族，他們的父母大都50幾歲，而且歷經了高度經濟成長期，然後進入公司上班，因受惠於日本年功序列制度與終身聘僱制，除了薪資較高以外，生活品質也相對穩定。總而言之，這些父母的生活品質較為優質，並且寬裕。而他們的小孩在泡沫經濟破滅以前（1992年至1993年），也幾乎是薪資豐厚的正職員工。

我認為，賴家單身族之所以形成，原因之一就是捨不得放棄這樣優渥的生活品質，才遲遲不想結婚，不是嗎？不過，他們的「富裕」被過分誇大，讓大眾為這些人貼上「靠爸」、「靠媽」的標籤，並非我的本意，但這些人確實就如同賴家單身族的字義，過著這般小康的生活。

「賴家單身族」依靠家人才可過優越生活，若然他們不為自己將來努力，恐怕會在年老時淪為社會底層。（GettyImages/視覺中國）

從當時的訪談我們可發現，不論男女都認為「自己一旦結了婚，應該會過得比父母好」。那時，二十幾歲仍住在家裡的單身者，對物質生活相當挑剔，眼高手低的心態，讓他們寧可繼續過著賴家單身族的生活。再加上《男女僱用均等法》於1986年施行，使得那個時期造就出一批20歲後半的單身寄生OL。

不論男性或女性，都像連續劇的主角一樣，幻想自己將來會有一個「摩登家庭」（New Family，由戰後嬰兒潮世代所構成的家庭），所以才放心享受寄生族的生活。

此外，1990年代前半，日本吹起一股戀愛旋風，不管是否單身，大家都夢想著「自己一定會遇到條件不錯的另一半，然後步入家庭」，而且當時的男性也比較勇於追求異性。再者，那時候也瀰漫著一股「不在乎天長地久，只要曾經擁有」的氛圍。年輕男女交往不是為了結婚，而是享受談戀愛，而大家也都認為，若照此繼續發展下去的話，日本會像歐美一樣，成為「看對眼就同居」的社會。

當時，我的研究團隊所調查的對象為1960年代末期出生，亦即1990年代的20歲世代。這個族群其實如同日本經濟評論家荻原博子於《隱性貧窮—中上階級都可能破產的危險家計》（2016年，朝日新書）一書中所述：「經歷過泡沫經濟的人，因為不懂得如何開源節流，因此成為隱性貧窮的世代」。

書名：《失控的逐底社會》（大是文化）

作者：山田昌弘

1981年，畢業於東京大學文學院。1986年，東京大學研究所社會學研究科博士課程修畢後退學。

現任中央大學文學院教授，專攻家庭社會學。他用「單身寄生族」一詞形容畢業後仍與父母同住，維持單身生活的年輕人。此外，「差距社會」的說法，也引起日本社會的熱烈討論。之後，更拋出「婚活」，造成一股人人想結婚的風潮。

出版社：大是文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。