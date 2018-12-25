為$0.5車資爭拗　惡客付千元大鈔拋浪頭　的哥大疊廿蚊紙反擊完勝

的士司機及乘客為車資爭拗時有發生，有的士司機日前於facebook分享經歷，指遇到一名年輕乘客表示「趕時間」，他遂全程以較快車速行駛，詎料對方卻不滿車速太快，斥他猶如「揸飛機」。司機收取車資時，稱少收5毫避免找贖麻煩，但對方卻堅持以千元大鈔付款。沒料到司機冷靜地取出收藏多時的「鎮山之寶」，以大疊20元紙幣狂數900多元予乘客，終令對方「黑晒面扁晒嘴」敗走下車。

有的士司機日前發文指遇到客人有意留難，堅持以千元大鈔付5毫車費零頭，幸他開工會帶備大量「散紙」，輕鬆「擊退」野蠻客人。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名的士司機於周六（22日）在fb群組「的士司機資訊網Taxi」發文，指遇到一名「極品貴客」要求前往元朗，甫上車便表示趕時間，要求他「盡量快」。樓主遂「按照策騎指示全程快放」，不料未到達目的地前，乘客疑不滿車速太快，突然爆粗指：「你揸飛機呀？」樓主聞言只輕描淡寫回答：「老細係你話趕時間，叫我幫你盡趕喎！」

到達目的地時，車費為105.5元，該乘客取出105元，向樓主稱「唔X使你找喇」；樓主打算大事化小，回應指「你想我找乜畀你？其實你畀少咗五亳子，不過我豪畀你，收少你五毫子」。乘客聽罷惱羞成怒，即時拿出千元紙鈔，要求樓主找續，並揚言「的士佬，我玩X你就梗㗎啦」。

樓主表示自己本來沒打算生事，但乘客不斷挑釁，只好出手「還擊」。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

樓主未有發怒，沉着氣將千元鈔票收好，向對方稱「好呀！睇下邊個喊啦」，然後從隨身腰包拿出「鎮山之寶」，即一大疊10元及20元紙鈔，問道：「你想要十蚊紙定廿蚊紙？」乘客當時非常憤怒，直斥「的士佬你係唔係玩嘢先？」。樓主仍然笑着回應：「我咁卑微點敢玩你呀？我話五亳子濕濕碎，我唔收，你又話唔得，仲話到明要玩我，咁我咪收囉，我車 cam 有錄音㗎，不如我哋報警求助啦好唔好。」

最終樓主以大疊20元紙鈔找續，而揚言要「玩嘢」的乘客只能「黑晒面扁晒嘴，捧住九百幾蚊廿蚊紙落車」。樓主事後於帖文表示，本來沒打算生事，但對方不斷挑釁，只好以此方法還擊，「可惜我疊鎮山之寶祗剩一千多少少」。

帖文上載後吸引同業留言及讚好，有人大讚樓主「好EQ」、「大將之風，四両撥千斤」，認為涉事乘客「自己攞來賤」，「正所謂，面就人家俾，架就自己丟」。亦有人留言建議樓主下次遇到同樣情況，可以10元硬幣進行找續，「應該用十蚊大餅招呼他」，或是找錢時「慢慢數清楚」，以「懲罰」刻意生事的乘客。

（fb群組「的士司機資訊網Taxi」）