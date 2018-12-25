【我的港女老婆】分開未夠一年　漫畫家咳神前妻Caca曬被男友求婚

聖誕向來充滿浪漫氣氛，平安夜更是不少愛侶表達愛意的日子。「我的港女老婆」漫畫家咳神（Cuson）今年1月底宣布與港女老婆Caca分開，漫畫亦停刊，而咳神亦在貼文中公開向Caca說聲「多謝」。事隔11個月，咳神前妻Caca昨日平安夜在ig貼出被求婚的照片，並放閃說：「今晚有人搞到成個屋企都係波波。」

平安夜Caca在ig貼出照片，可見她擁着男朋友，留言中亦有「#proposal」的標籤，相信是答應了男朋友的求婚。（ig圖片）

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Caca原名余嘉敏，據她在ig貼出的照片顯示，可見滿屋都是粉紅色、粉藍色的氣球，而她拿着大束鮮花，甜蜜地擁着高大的男伴，留言更有「#proposal」的標籤，相信是答應了男朋友的求婚。

漫畫家咳神今年1月29日在facebook專頁公布跟Caca的「分訊」，惹來網民進行「大起底」，認為Caca疑似出軌，更在討論區整合出軌的證據，包括Caca未與咳神分開前，已和現時的男朋友Sing，在相若時間貼出到泳池和迪士尼遊玩的相片，而Caca到台北旅行的照片中，也隱約見到一位男士，而這個旅程咳神並無同行。據了解，Caca年約37歲，較Sing年長約10歲。

漫畫家咳神今年1月29日在facebook公布跟Caca分開了。（「我的港女老婆」fb圖片）

雖然兩人分開了，但雙方都沒有公開說對方的不是，只由得外界猜測。而咳神則決定把「我的港女老婆」專頁保留，但新開「怪叔叔の散步道」專頁繼續更新作品。今年10月，咳神也在漫畫中透露「已經不是單身了」，看來曾經共同生活的兩人，各自找到新天地。