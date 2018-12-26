【比悲傷更悲傷的故事】台姊弟聖誕調假睇五月天　拿出門票即崩潰

台灣天團五月天每次開騷，均會牽起搶飛熱潮，萬一辛辛苦苦搶到門票，最後卻「摸門釘」，實在令人相當崩潰。日前一名台灣男網民在facebook發文抱怨，指好不容易獲原價轉讓兩張五月天演唱會門票，更一早調好假期準備前往，詎料樓主當日滿心歡喜跟姐姐看演唱會時，卻發現門票「是昨天那場」，門票日期竟是平安夜12月24日，這場大烏龍令他瞬間崩潰，慨嘆這是「比悲傷更悲的故事」！

台灣天團五月天每次開騷，均會引起搶飛熱潮，今次回到家鄉台灣舉行巡唱，令不少歌迷爭崩頭都要買到飛。（資料圖片）

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該台男昨晚在facebook群組「爆怨公社」發文抱怨姐姐是豬隊友，他稱近日五月天在台北舉行巡迴演唱會，在開唱前一周，其姐夫弟弟的朋友有事無法前往，遂以原價每張2,880新台幣（約743港元）出讓門票，難得可以跟偶像見面，樓主跟姐姐更一早調好假期準備前往。詎料昨晚他跟姐姐滿心歡喜去睇騷時，「抽出演唱會票才發現⋯是昨天（12月24日）那場！」，樓主瞬間崩潰，形容這是「比悲傷更悲傷的故事」。

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台男的慘痛經歷引來大批網民熱議，有人建議樓主應到五月天的facebook留言，「阿信會在這邊回你的，而且還會免費送你演唱會門票喔」，不過亦有不少網民乘機「食花生」，笑指「原來這世上還有人比我慘，我釋懷了」。

（fb群組「爆怨公社」）