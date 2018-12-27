5歲女全身麻醉拔牙　20分鐘即出院　半夜狂吐拳頭般大血塊

英國一名母親帶5歲女兒到醫院拔牙，沒想到女兒接受全身麻醉後20分鐘，醫院就說手術已完成，讓她們離開。然而，女孩在接下來12小時流血不止，半夜更吐出拳頭般大小的血塊；醫生無法判斷出血原因，但亦同意出院之快極不尋常；該名母親在Facebook公開經歷，提醒其他父母如有懷疑要立即向醫護人員問清楚。

回家後口腔不斷出血​

34歲的布思（Lois Booth）形容事發當晚像「來回地獄」一樣。她在12月12日上午帶5歲女兒到惠斯頓醫院（Whiston Hospital）拔牙，由於手術需要全身麻醉，她預計女兒會留院一天，還準備好過夜物品。豈料手術僅進行了20分鐘，護士就告訴她可以帶女兒離開了，當時女兒仍然神志不清。

回家後，女兒的口腔不斷出血，布思打給牙醫查詢，對方只建議敷冰。布思半夜被女兒幾乎窒息的聲音吵醒，開燈一看，只見女兒吐出大量鮮血，還有巨如拳頭的血塊。

布思在12月12日早上帶5歲女兒到惠斯頓醫院拔牙，手術開始後20分鐘就出院，之後12小時流血不止。（Facebook）

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「仍沒有人給我合理解釋」

她憶述，房間就像兇案現場般到處是血，還以為女兒快死了，她尖叫着打電話叫救護車。

女孩送院後已無大礙，不過醫生未能判斷吐血的原因。布思說：「如今仍然沒有人願意聽我重複發生了什麼事或給我一個合理解釋。」她在Facebook公開經歷警惕其他家長，不要因為子女接受「小手術」就掉以輕心，如果有任何疑問，應該立即問清楚。

為女童進行拔牙手術的基金會回應指出，他們致力提供最高質素的服務，每次都會向病人和其監護人講解手術的潛在風險和術後護理方法，對服務不滿意的人士可以投訴，但就拒絕評論個別事件。