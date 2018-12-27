台男童春水堂企櫈小便被拍片上網　母斥上載者　網民：惡人先告狀

別再拿小孩當藉口！台灣日前瘋傳影片，顯示有男童在食肆春水堂一分店內，一名母親手拿紙杯，讓站在「BB櫈」的兒子公然小便。網民狂罵嘔心，涉事母親其後現身，理直氣壯反駁其子來不及去廁所，反問網民難道應讓他尿在店內，她更怒極揚言要控告上載者。網民聲援拍片人，狠批她惡人先告狀。

台灣有母親讓孩子在春水堂一分店內站在「BB櫈」上小便，引來網民狠批。（fb群組「爆廢公社公開版」影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

涉事影片日前上載到facebook群組「爆廢公社公開版」，現時影片已經下架，片長約8秒，可見兩名成年女子與一名男童身處食肆中，男童站在「BB櫈」枱面上，眾目睽睽下脫褲小便，疑為其母親的短髮女子站在旁邊手拿用紙杯接尿，另一名長髮女則待男童小便後取紙巾擦乾淨，全程被拍下及放上網。

短片引起網民激動畀「嬲嬲」，批評「去廁所很難嗎？」，並大呼噁心，留言大罵男童家長「出門不會包尿布，沒水準兼沒衛生」、「小孩尿急可以理解，媽媽不能自己準備好尿壺小瓶子嗎？不能抱下椅子在邊角處理嗎？」、「有種東西叫兒童隨身尿壺嗎？拜託請買一個外出隨身帶著。方便也不丟臉」。

網傳上載者的道歉聲明，其他網民都有提及。（fb截圖）

片段熱傳下，一名自稱是片中母親的女子在帖文留言，質問上載者「應該沒有小孩吧」，批其上載行為只是想得到其他人關注，又解釋當時「小孩緊急來不及說要上廁所，我拿一個環保紙杯，立即為他裝，有甚麼錯嗎？有犯法嗎？難道我必須非常沒品讓他直接尿在人家店裡嗎？」，反問上載者「有甚麼資格評論」，更要求對方「公開道歉， 不然我會提告」。

其後網傳上載者的道歉聲明，聲稱為「春水堂事件當事人」造成困擾故致歉，而有關片段亦在群組內刪除。

雖然刪片收場，惟事件仍未告一段落，網民認為涉事家長惡人先告狀，持續留言追擊，「這媽媽有啥理由要人家道歉…在大庭廣眾之下，還是餐廳內，人家正在吃飯，你小孩站那麼高，是讓大家欣賞嗎？這要告也告不成，要不是小孩還小 小心被告妨害風化」、「小孩會尿急我當然知道，但如果你讓他站在地上偷偷尿，不要這麼明目張膽會被人家發現嗎？站這麼高就是會讓人觀感不佳，試問你有什麼立場說教？」

春水堂公關吳郁清後來回應台媒時表示，有關分店為台中新光三越百貨公司分店，店外都有廁所，只要顧客有需求，職員會立即協助帶路及迅速指引，片中杯子應是可拋棄式紙杯，並非一般顧客使用的杯子，叫民眾可以放心，並承諾日後會加強巡桌，解決顧客需要。

（綜合）