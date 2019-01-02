【天生一對】癲過屍殺片場　英情侶The Walking Dead造型搞婚禮　

也許你參加過活屍主題的路跑活動，但你曾想過要辦場活屍婚禮嗎？一對超熱愛美劇《行屍》（《The Walking Dead》）的英國情侶在今年九月就舉行了一場超血腥婚禮，不僅這對新人以傷痕累累的模樣見客，參與的家人朋友們也超捧場，以各式各樣的活屍造型現身！

這對名叫Chris和Annabell的新人在婚禮過後，將當天的紀錄剪成一段長達八分多鐘的紀念影片。影片從完妝的新郎開場，接著場景換到了住家門口，一條血跡斑斑的布條掛在門口，後家人朋友們陸續抵達，可看出不少人精心打扮。

影迷搞《The Walking Dead》版婚禮上演喪屍大屠殺！（點圖放大）▼

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交換誓言後，大家開始跳舞狂歡，搭配上昏暗的燈光，活屍造型的眾人此刻看來更加的恐怖。影片最後則有多張婚禮當天的照片，包括伴郎群稱職的裝扮、一群活屍在後方追著新人，還有以劇集為主題的蛋糕。

▼英國情侶舉辦《行屍》婚禮紀念影片。

《行屍》第九季下半季將於美國時間2019年2月10日回歸。

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