北京女大鬧Estée Lauder　痛哭後突發難　拗斷唇膏狂掟化妝品

年尾又是零售旺季，但在北京西單一個商場內，一名女子突然情緒失控，大鬧化妝品Estée Lauder（雅詩蘭黛）專櫃，不但折斷唇膏，還把試用的化妝品和導購的iPad等橫掃落地，女子最終被保安員制服，專櫃職員報警處理，發狂女因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。

女子一開始坐在店內試用化妝品的座椅上，並故意折斷唇膏，之後女子突然開始哭泣，情緒激動。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網上流傳片段，一名女子在本月23日於北京西單大悅的Estée Lauder的店內搗亂。片中可見，發狂女先坐在店內試用化妝品的座椅上，故意折斷唇膏，之後突然哭泣情緒激動，她其後再拿起櫃檯上的化妝品及導購用的Ipad等砸向地面，引來眾人圍觀，化妝品被拋到散落一地，地上一片狼藉。

商場保安趕至馬上出手阻止，但發狂女不但沒有停止，更起身橫掃其他展示的化妝品，最後保安把女子壓倒在地，成功制服。據公安通報指，女子姓哈，27歲、陝西西安人，到北京旅遊時，無故損毀專櫃內商品，目前已因涉嫌尋釁滋事罪，被西城公安分局刑事拘留，案件正在進一步調查。

最後保安把女子壓到在地，成功制服。（網上圖片）

影片引來網民熱論，雖然沒有拍到女子搗亂原因，但網民們紛紛表示，心情不好都不應該破壞公共財物、擾亂社會秩序，「發洩是本能，控制是本事」、「要砸回家砸自己的」；亦有網民認為保安做得很好，「無論是剛開始詢問的口吻，還是後來適時果斷採取的肢體動作都可稱道」。

不少網民也關心賠償的問題，「這得賠多少錢呀，所以呀衝動是魔鬼呀」、「希望有後續報道賠了多少錢哦」。