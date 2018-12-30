索模IG「大曬」橙皮紋：很正常人人都有　網民狂讚內外都美

誰都想在社交媒體上呈現自己最美的一面，一名愛爾蘭模特兒卻公開談論自己最沒有自信的身體部位並上傳照片，希望鼓勵其他女生接受身體上的小瑕疵。

28歲的珀塞爾擁有天使臉孔和魔鬼身材，曾代表愛爾蘭參加環球小姐選美比賽。（@rozannapurcell Instagram）

28歲的珀塞爾（Rozanna Purcell）是一名模特兒，擁有天使臉孔和魔鬼身材，曾代表愛爾蘭參加環球小姐選美比賽，但仍大方在Instagram上公開大腿和臀部橙皮紋的照片，以及分享自己的心路歷程。

珀塞爾憶述，在11、12歲時發現自己有皮膚擴張紋（stretch mark），開始時以為被貓抓傷，但之後卻愈長愈多。她當時曾覺得「很酷」，還向朋友炫耀，直至上到中學才發現自己是異類，雜誌上的模特兒皮膚光滑，令她非常羨慕，同時也失去了自信。每次穿着比堅尼或短褲，她都感覺後面的人在瞪着她的擴張紋和橙皮紋。

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懂得接受身體的「不完美」

珀塞爾表示，直到最近兩年也許是年紀大了，懂得接受身體的「不完美」，「皮膚擴張紋很正常，人人都有，無論是深是淺，它們都是我的一部分。」

網民留言讚她誠實又美麗，「我稱自己的妊娠紋為老虎紋！它們每天都提醒我，可愛動人的小女兒曾在我肚子裏」、「作為一個營養師，我經常接觸飲食失調病人，你的訊息令人耳目一新」。