前度潑硫酸致失明毀容　「未想過有人喜歡我」　英漢走出陰霾成家

英國33歲男子羅塔留（Daniel Rotariu）在2016年被前女友梁凱蒂（Katy Leong）用硫酸襲擊，導致毀容及雙目失明，雖然最後保住性命，但後遺症嚴重打擊他的自信心；幸好康復期間遇上護理員安娜（Anna），其後兩人墜入愛河，如今二人更決定共結連理。

2008年，英國女模派博（Katie Piper）被前男友用強酸潑臉，而羅塔留的前女友梁凱蒂正是派博（Katie Piper）的狂熱擁躉，她不但熟讀派博的傳記，還在向羅塔留施襲前，對著香腸練習潑強酸。

羅塔留遭襲後，全身32%皮膚遭灼傷，雙眼都被弄瞎，在醫院花了6個月接受各種治療，當中包括進行20項手術；梁凱蒂則因企圖謀殺罪成被判終身監禁。

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戀上護理員 「我現在很快樂」

經過長時間的醫療，羅塔留終於在2017年1月出院，並獲安排入住康復宿舍。當時護理員安娜負責照顧羅塔留，兩人朝夕相對，很快就墜入愛河，羅塔留說：「因為安娜的工作性質，我們不便公開關係。在一起幾個月後，她辭掉了工作，我們才開始同居」。

其後二人的愛情結晶大衛（David）出世，加上安娜的6歲兒子傑克（Jack），一家四口樂也融融。羅塔留稱，與安娜計劃在明年結婚，「兩年前我身在醫院和醫生護士一起過生日，那時候由於我的模樣再加上失明，從沒想過有人會喜歡我，甚至可以組織家庭，我現在很快樂」。

另外，羅塔留打算控告警方，稱他們未有採取行動去避免當年的案件發生，「警方得悉梁凱蒂正在購買硫酸，卻選擇停止調查，甚麼也不去做」。