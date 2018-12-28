【嚇親遊客】四川熊貓玩菜刀好危險　大懵飼養員漏低刀被扣人工

世上真是有功夫熊貓？四川有隻熊貓被發現把玩菜刀，更一度將刀貼在臉上，儼如功夫表演，過程非常危險，嚇到遊客驚呼，急急通知保安聯絡飼養員取刀，牠沒有受傷，工作人員事後發現原來有飼養員不慎將割繩菜刀遺留在場內，才讓熊貓有刀可玩，該名失職的飼養員因而被扣工資。

飼養員在萌萌的活動場內遺漏一把菜刀，令到牠「有機可乘」玩刀。（微博影片截圖）

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現場為四川省成都市大熊貓繁育研究基地活動場內，網上影片可見，前日早上9時許，一隻名叫「萌萌」的雌性熊貓把玩着一把菜刀，十分危險，牠不但徒手抓住刀鋒，而且將菜刀貼在臉上，遊客見狀向牠大叫「太危險了」、「保安呢」、「不要弄了不要弄了」、「扔掉！扔掉！扔掉！」略懂人性的萌萌依言扔開菜刀。

研究基地在微博解釋，是當值飼養員在萌萌的活動場內為牠添加竹子，「因一時大意將用於割物件繩索的菜刀遺忘在活動場內」，萌萌入場後發現菜刀，將刀放在手內把玩，該活動場旁值班保安發現及通知飼養員，飼養員隨即把萌萌收回獸舍及拿走菜刀，並對牠進行詳細檢查，確認牠沒有受傷後將牠放回活動場。

《功夫熊貓》系列講述一隻熊貓用功夫拯救朋友打敗敵人。（網上圖片）

研究基地又指，事後召開全體飼養員大會，檢討該名飼養員的失職之處，並要求全體飼養員引以為戒，同時取消其本年度優秀員工的評選資格，扣除他及相關管理人員的績效工資。

網民留言直指「這個事情真的很嚴重」、「希望這種事情不要再犯了，幸虧萌萌聰明，還知道丟掉」、「事關國寶無小事，這次萌萌拿著開刃的菜刀把玩，沒有受到傷害，這也是萬幸，也希望基地加強管理，杜絕此類事件再次發生」。

（綜合）