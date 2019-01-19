【煲劇學歷史】《楊貴妃》主題曲道出唐朝宮廷　睇到明要有文學底

從小就已經看古裝劇的我們，幾乎都會唱TVB的古裝片主題曲。然而，有多少人會細心留意主題曲的歌詞呢？

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撰文：煲劇學歷史

與今日來來去去也是「物轉星飛」和「望穿秋水」的古裝劇主題曲環境相比之下，十多年前的詞曲，似乎填得更具文學歷史底蘊。

有時候電視劇的主題曲也是學習歷史的向度。這次要跟大家分享的，是18年前的TVB電視劇《楊貴妃》的主題曲《男兒再不負情深》。縱然多年過去，向海嵐飾演的楊貴妃已經深印我們兩個90後的腦袋中（最喜歡模仿她跳舞）。

小編們非常欣賞《男兒再不負情深》，除了主唱李蕙敏演繹得嫵媚但又帶點幽怨外，歌曲本身也充滿古韻。更有意思的是，這詞更是從楊貴妃的角度寫，完全做到貼切主題 。那些少女心事、對唐明皇愛情的期盼等都一一囊括就不在話下，難得的是歌詞夾雜了不少唐朝歷史文學元素。以下就略略抽幾句來看看吧。

主題曲主唱李蕙敏的演繹嫵媚但又帶點幽怨（資料圖片）

唐風傾國千詩頌 霓裳絕世一舞輕

當中的「霓裳」，指的就是由唐玄宗創作的宮廷樂舞《霓裳羽衣曲》。大家或許聽過玄宗多才多藝、擅長作曲，此乃其中一首。《霓裳羽衣舞》之所以成爲名作，是因爲它是集音樂、舞蹈和詩歌之大成的「大曲」，更糅合了西域音樂成分，完全反映了唐代社會文化。《霓裳羽衣曲》最初是獨舞，據説楊貴妃最擅長這舞呢！《霓裳羽衣曲》，不就是成了唐玄宗和楊玉環的定情歌曲？

現代的霓裳羽衣舞（視覺中國）

長生宮裏痴心事 長恨歌中泣血聲

「長生宮」其實應為長生殿。唐代皇帝的寢殿都叫做長生殿，取其吉祥意義。大家或許聽過白居易的《長恨歌》，乃唐朝詩人白居易所作的長篇敘事詩，正正就是玄宗和楊貴妃二人的愛情故事為主題。當中有一句中「七月七日長生殿，夜半無人私語時」，指的正是玄宗和楊貴妃在華清宮寢殿纏綿耳語的畫面。

詩人白居易的《長恨歌》依照唐玄宗楊貴妃二人而寫（視覺中國）

華清碧水長安青柳 那青青到後世幾回認

「華清碧水」，指的是華清池。華清池為唐玄宗時期皇家和王公大臣的洗浴地。《長恨歌》中亦有一句「春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂」，正就是楊貴妃在這裏沐浴的寫照。

唐朝華清池於西安的遺址（視覺中國）

以上不過是從整首歌抽取其中的三句，妙就妙在夾雜了不少《長恨歌》的字句。

詞填得那麽好，相信對中國文學認識粗淺一點也無法填出來。大家知道填詞人是誰嗎？

那就是文學造詣很高的已故香江才子黃霑！其實連歌曲本身也是出自其手筆呢。不愧為才子！

哇哇，那個年代大台的主題曲真的找到很多大師級來創作啊！

誠邀各位來欣賞一下當中的曲詞！

已故香江才子黃霑（左）（視覺中國）

《男兒再不負情深》

作詞：黃霑

作曲：黃霑

編曲：梁基爵

主唱：李蕙敏

唐風傾國千詩頌 霓裳絕世一舞輕 難是難自棄

誰願棄麗質天生態 牡丹應與豔色同盛

** 長生宮裡癡心事 長恨歌中泣血聲

男兒漢難為你傾出心中愛 以一生去換你一段情

如今請愛惜 當初帶羞少女 從此請記緊 這夜一對眼睛

華清碧水 長安青柳 那青青到後世幾回認

楊妃一笑千秋媚 明皇負約千世驚

男兒漢還願妳今生知道 以一生去換你一段情 （再不要負深情） **

Repeat **

再不會負我深情﻿

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【那些年的古裝片主題曲 - 長生宮裡痴心事 】」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）