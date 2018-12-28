巴黎迪士尼新廣告　超可愛小鴨終遇上唐老鴨　網民：看哭了

迪士尼樂園總給人夢幻感覺，宣稱「讓魔法成真」，就其廣告也貫徹這宗旨。巴黎迪士尼樂園最近推出新廣告，今次主角是一隻可愛鴨子，牠看到唐老鴨漫畫後以對方為偶像，希望有朝一日可與唐老鴨見面。沒想到一次冬季大遷徙，牠碰巧飛到迪士尼樂園門口附近，碰到真正的唐老鴨，終於願望成真。不少網民大讚廣告感人，「我淚崩了！」

巴黎迪士尼樂園最近推出新廣告，今次主角是圍繞一隻可愛鴨子。（巴黎迪士尼fb專頁圖片）

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巴黎迪士尼樂園聖誕節當天（25日）推出新廣告，故事講述小鴨子在蝴蝶的帶領下，發現一本唐老鴨漫畫，自此一見鍾情，唐老鴨成為其心中偶像，希望有朝一日可與唐老鴨見面。

小鴨子一年四季都在翻看漫畫，終於到冬天時，一家都要由湖中離開避寒，小鴨子試圖帶走漫畫時，卻不小心把漫畫跌入湖中，十分傷心。

過了寒冬又到春天，小鴨子對漫畫依然念念不忘，正當牠黯然神傷時，突然面前走出巨影，抬頭一看竟是真正的唐老鴨，小鴨子非常開心，即衝前緊抱唐老鴨的小腳，埸面感人。

故事講述小鴨子在蝴蝶的帶領下，發現一本唐老鴨的漫畫，自此一見鍾情，唐老鴨成為心中的偶像。（Youtube片段截圖）

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據官方介紹，這個新廣告是講述一個伴隨着愛、幽默和勇氣的小鴨子冒險故事，廣告有大量CG鏡頭，包括小鴨子模仿唐老鴨動作，鴨子一家人在天空飛翔、甚至小鴨子見到唐老鴨時露出的笑容等，像真度極高。

背景音樂則用上由英國歌手Sean Christopher主唱的《The Impossible Dream》，歌曲是源自1965年音樂劇《唐吉訶德》，更是劇中最受歡迎的歌曲，連「貓王」（Elvis Presley）亦曾翻唱。

不少網民看過後都表示這故事很有愛，「這是迪士尼歷年最佳廣告」、「我每看一次也流淚了」

（綜合）