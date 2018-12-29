【玩大咗】網民聖誕送全家DNA測試套裝　意外踢爆媽媽多年秘密

DNA絕對不能亂驗！外國近年非常流行DNA基因測試套裝，可簡單查出家族史，日前一名外國網民分享，他發現著名族譜網站「Ancestry.com」推出聖誕優惠「 AncestryDNA kit」，大手買入6套並在聖誕節送給家人試玩。當他在家庭聚會拿出「禮物」時，媽媽臉色一沉，更說：「這裏只有一個人需要檢驗，其他人的結果會是一樣」，更和爸爸上樓爭吵逾一小時。 樓主自覺闖禍，嚇得上網發帖問應該怎辦，雖然有黑心網民說一定涉及「帽事」，但亦有許多人分享經驗，說可能只是有一名孩子是收養的。最後樓主更新帖文指媽媽已交代事件，原來背後是一個媽媽不想提起的往事。

外國現時流行一些DNA基因測試套裝，讓用家收集自己的唾液寄回DNA檢驗公司，就可以查出自己的家族史，照片產品與事主購買的款式相同。(YouTube影片截圖)

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外國近年興起簡單的DNA基因測試，用家郵購DNA測試套裝後，只要將唾液樣本放入試管搖勻，包好寄回基因檢驗公司就能查出種族構成比例、祖先分布、家族遷徙史，甚至可在DNA數據庫找出親屬等，亦可選擇是否分享自己的DNA資料。例如一名意大利裔美國人可藉檢查，更具體地得知自己其實是意大利西西里人。

日前，有網民在討論區「Reddit」分享，他以聖誕優惠價每套75美元（約557港元），買了6套「AncestryDNA kit」，認為這是很好的聖誕禮物。平安夜當晚，他們一家交換禮物，他給父母、兩名姐姐及哥哥送上禮物。大家拆禮物時，媽媽當場嚇呆，連忙說千萬別用，指套裝內有危險化學物，一班孩子向她解釋指工具很安全，希望釋除她的疑慮。

經一輪爭論後，媽媽突然說他們當中只有一個人要驗DNA，因為其他人會有一樣結果，透露有一個人非父親所出，餘下的基因測試套裝可以轉賣省錢。然後父母就上樓爭吵一小時，他們4兄弟姊妹則在樓下討論誰不是父親的骨肉。

樓主覺得自己闖禍，急急發文求救，有些黑心網民竟說樓主的母親應該給他父親「戴綠帽」。然而，有不少網民則以「過來人」身份安慰樓主，說自己同樣用過這些工具，但結果未必是壞事。

一名網民分享，自己透過另一間基因測試公司「23andMe」意外揭開祖母的秘密。經調查後發現，原來祖母的「弟弟」其實是她的兒子，這麼多年來祖母隱瞞真相，直至被基因測試揭穿，「這炸彈（DNA測試套裝）改變了我的族譜」。他透露祖母經歷二戰，戰後在歐洲艱苦生活，「一家人無可能批評她的決定」，何況祖母已離世，「一些細節已無法得知」。他寄語樓主要樂觀，「這可能只是一個收養孩子的故事」，並說無論發生任何事，他都要好好對待家人。

另有網民分享，指自己被祖父祖母領養，長大後網民才發現，原來「姐姐」是生母，該名網民坦言不覺得難受，因為他自小便與這個「姐姐」感情最好，故藉個人經歷鼓勵樓主樂觀面對。樓主收到鼓勵後，亦回覆一眾網民，表示他們四兄弟姊妹未決定是否驗DNA，但約好無論結果如何，仍會彼此相愛，感動許多人。

DNA測試套裝用法教學

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不久樓主再次更新帖文，他大呼「我的聖誕節沒被摧毀」，因為媽媽根本沒有不忠。他交代說，原來四兄弟姊妹中，只有大家姐是「同母異父」，當年媽媽生下大家姐後，前夫不幸離世，此時媽媽陷入低潮，幸好獲一名好友陪伴她度過最黑暗的日子，之後他們墮入愛河，生了另外3名孩子，而那名「好友」正是他們現在的爸爸。

父母隱瞞真相，因為媽媽不想再提起這段痛苦回憶，但他們商討後決定向孩子坦白，「她第一次有力量和我們分享這段故事和照片」，還說最後整家都做了DNA測試，「這是一個終生難忘的聖誕節」。

（Reddit／Ancestry／23andMe）