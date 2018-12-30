【史上首位】高中、哈佛同時畢業　美16歲天才望考法學院踏從政路

世界上真的有天才！一名來自美國堪薩斯州的16歲青年，將於明年5月連續參與高中及大學學位畢業禮，成為史上首位同時獲得四年制高中畢業證書和哈佛大學學士文憑的人。這位於成年前便取得哈佛學位的天才青年，雖然仍一臉稚氣，但他目標明確，下一步希望考進哈佛大學法學院，明言將來有意踏上從政之路。

16歲青年莫威爾明年將同時獲得高中及大學學位，並有望考入哈佛大學法學院，踏上從政之路。（Julie Moral提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

來自美國堪薩斯州的16歲青年莫威爾（Braxton Moral）生於小康之家，為家中4兄弟姊妹中最年輕的一位，他自小與普通小孩一樣，喜歡玩電子遊戲及看電影，亦會相約好友打網球及上教會。雖然外表上看不出分別，但在莫威爾僅3歲時，其母親便留意到兒子能輕易計算出排球比賽的分數，身邊的人亦認為他能說出大量詞彙，只是當時他的父母並不知道兒子的巨大潛能。

至莫威爾3年級時，其父母獲兒子老師告知：「你家兒子不只有天份，而且非常、非常有天份。你們得替他做點什麼。」於是父母帶莫威爾到蘇華德郡社區大學（Seward County Community College）進行測試，「他們還以為機器壞了，因為他的測驗結果遠遠超過副學士學位（associate’s degree）的水平」，莫威爾其後直接跳過4年級，初中時學校亦允許他選修部分高中課程。

莫威爾的母親茱莉認為，高中生活能讓兒子體驗正常學生生活，故一直觀察他的學業情況及壓力。（美聯社圖片）

後來，杜克大學的「天才識別計畫」（Duke University’s Talent Identification Program）人員建議莫威爾與哈佛大學聯繫，令他的學習之路出現突破性發展。哈佛大學設下門檻，要求莫威爾參加童軍夏令營期間同時上寫作課，並在得知他拿到B+的成績後決定錄取。

莫威爾之後便開始兼讀高中課程及哈佛推廣教育學校（Harvard Extension School）的學位課程，暑假期間則到哈佛大學馬薩諸塞州劍橋校區上課，其高中數學老師洛夫（Patsy Love）負責擔任哈佛大學計畫監考人，協助他兼顧兩邊的學業。

莫威爾兼讀高中課程及哈佛成人學校的學位課程，暑假期間則到哈佛大學馬薩諸塞州劍橋校區上課，故成年前便可完成學位課程。（美聯社圖片）

莫威爾的母親茱莉（Julie Moral）認為，高中生活能讓兒子體驗正常學生生活，「我們希望他仍能經歷高中生活、發展社交技巧。我們一直在觀察他，確保他負擔不會過重，沒有任何成就比他過得開心還重要」。所以在追求哈佛學位的同時，莫威爾仍參與不少典型的高中生活動，如辯論隊、網球隊、學者碗比賽及不少高中舞會等等。

經過數年努力，莫威爾已同時完成高中及大學學位，並將於明年5月19日及30日分別參加尤利西斯高中和哈佛大學的畢業典禮。哈佛大學持續教育學院公關副主任皮耶（Harry Pierre）表示，莫威爾將獲得文學士文憑，主修政治，輔修英文。年紀小小的他亦目標明確，下一步希望考進哈佛大學法學院，向從政的目標邁進，「政治是我的終極目標」。

原來莫威爾自小已是美國前總統列根的「粉絲」，亦對另一前總統艾森豪威爾景仰有加；對於外界認為擁有天賦的他不應浪費才能從政，莫威爾的媽媽茱莉則不以為然，並表示會全力支持兒子，「政治家改變世界，這就是莫威爾想做的事情。將聰明的人放在這些位置是有意義的，這樣他們就能用對的方式來改變世界」。

（綜合）