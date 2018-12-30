菲漢懷疑老婆出軌　倒吊4歲兒拳打下體20多下　拍片傳妻迫回家

夫妻不和都不應該用小朋友來出氣，更不能把子女當成「人質」威逼伴侶。菲律賓一對夫婦發生爭執後，妻子離開寓所返回娘家，丈夫懷疑她實際是密會情郎，因此非常生氣，在醉酒下把4歲兒子倒吊在窗邊，掌摑近20多下，更拳毆兒子下體，令到兒子嚎啕大哭。男子更將虐兒的影片傳給妻子，威逼她回家。結果，影片在網上瘋傳成為罪證，當地警方現已拘捕男子，被虐男童也被送到社福中心照顧。

妻子一怒之下離家，丈夫懷疑她密會情郎，赤裸上身借酒消愁，醉酒下將兒子當作出氣袋，首先放好鏡頭，確保拍片時拍得清楚，然後將兒子「倒豎葱」抱起，再用繩緊纏其右腳掛在窗邊。（fb影片截圖）

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31歲梅爾文（Melvin Batitis）與妻子育有一名4歲兒子，他不時在facebook上載家庭照，大曬幸福，一家三口住在菲律賓內湖省聖羅莎。

本月13日，兩夫婦因感情糾紛發生爭執，妻子一怒之下離家，並稱要返回伊洛伊洛市的娘家，最快都要2019年1月才會回家，家中剩下梅爾文及年幼兒子，梅爾文懷疑妻子有外遇，離家後密會情郎，5日後、即本月18日，梅爾文赤裸上身借酒消愁，醉酒下將兒子當作出氣袋。他首先放好鏡頭，確保拍片時拍得清楚，然後將兒子「倒豎葱」抱起，再用繩緊纏其右腳，用衣掛掛在窗邊，儼如「人肉沙包」。

梅爾文多次問兒子「你媽決定要走，她很開心很滿意嗎？」繼而大巴大巴地掌摑兒子右邊臉頰，兒子無力抵抗，只有伸手摸臉，發出低鳴聲，表現驚慌。但梅爾文不但沒有收手，更變本加厲，施以掌摑及拳毆，又打向兒子下體等不同身體部位，多達近20下。

男童並無大礙，被送到社福中心及接受診治。（ABS-CBN News影片截圖）

梅爾文趁聖誕節當日，將近3分鐘虐兒短片傳送至妻子的社交帳號，意圖威逼她回家團聚，妻子收到後轉發給胞姐求助，胞姐報警，後來短片一傳十、十傳百，有人更上載至facebook，有多達210萬瀏覽次數及約25萬次分享。

當地警方隨即展開行動，但梅爾文棄子逃往偏僻地方，警員發現男童並無大礙，將他送到社福中心及安排診治，並繼續加緊追捕梅爾文，至大前日（27日），警方鎖定他的位置，並以涉嫌「虐兒」罪名把梅爾文拘捕，將安排他接受藥物測試。

網上瘋傳菲漢及其兒子的合照。（fb圖片）

梅爾文被捕後在傳媒面前承認自己做錯事，因懷疑妻子有外遇，所以向兒子出氣；至於兒子事後經常在睡夢中驚醒哭泣，難以入睡，梅爾文的妻子則想取回兒子親自照顧，更計劃不想控告丈夫，但由於案件涉及刑事，當局將會控告梅爾文。

（綜合）