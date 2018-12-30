【行運一條龍】剛得知老婆擊敗癌魔　美老翁玩撲克40港元贏780萬

所謂「財來沒法擋」，有時運氣要來就來。美國一名老翁日前到賭場玩撲克，下注5美元（約40港元），結果竟然贏得100萬美元（約780萬港元）。剛好老翁在贏錢前一天，得知太太擊敗癌魔，實在是雙喜臨門。

85歲的麥克道爾到賭場玩撲克，下注5美元，結果竟然贏得100萬美元。（ Borgata Hotel Casino＆Spa fb圖片）

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85歲的麥克道爾（Harold McDowell）22日到大西洋城（Atlantic City）的賭場玩「三張撲克」，當時他下注5美元（約40港元），當莊家開牌時，他馬上驚呆了，竟然是「階磚同花順」，機率是2000萬分之一，更讓他贏得100萬美元（約780萬港元）。麥克道爾說，當時他完全不懂反應，「我像個白痴一樣坐在那裏。」

但更令麥克道爾高興的是，在他贏錢前一天，他從醫生中得知，其多次因肝癌、腸癌進出醫院的妻子，體內沒有再驗出癌症，麥克道爾說，「她的健康是更好的消息，錢不是最重要的事情」。

賭場大約會拿走20萬美元（約156萬港元）的獎金為稅款，他們計劃把大部分的獎金給他們的孩子，「我們的生活可能會保持不變，或者會去一趟郵輪旅行」。

（綜合）