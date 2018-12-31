【日本暴雪】泊車無關窗　一夜後車內舖滿積雪　車主超崩潰

最近日本受寒流吹襲，全國各地暴雪不斷，厚厚的積雪令居民大受影響，交通亦嚴重延誤。大雪的威力強勁，稍一不慎或會出現悲劇場面。有日本網民在Twitter發帖，指在暴風雪期間把車泊了在室外，但卻大意忘了關窗，結果翌日發現車內鋪滿積雪，變成「雪車」，令他崩潰又無奈。

汽車沒有關車窗，經暴雪洗禮一夜後，車內變得白茫茫，令車主十分無奈。（Twitter「aspiio0」圖片）

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樓主前日（28日）在Twitter發帖，指自己經歷了欲哭無淚的瞬間，事緣大雪期間，他把車泊在室外，沒料到「大頭蝦」忘了關車窗，令座駕內櫳整晚受大雪洗禮，翌日早上取車時，看到車內一片白茫茫，頓感欲哭無淚。

不少網民同情車主，指自己亦有過同樣的經歷，「試過窗半開，變成這樣真的笑不出來」；有網民笑指「雖然漂亮，但打掃起來很辛苦的樣子」、「放上網好像很好笑，但作為車主卻笑不出……」、「如果雪融了應該會水浸吧？」。樓主笑言已用手把積雪掃走，希望不會再發生同樣事件。

（Twitter「aspiio0」）