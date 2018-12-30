連登仔抽中80盒麥樂雞醬　求「一人一個方法」處置　網民：沖水飲

聖誕節大家收到什麼禮物呢？有連登巴打近日發文，表示抽到80盒麥樂雞醬，詢問網民可以如何處理它，帖子引來不少網民的創意回應，有人建議用來煮餸，更有人建議「沖水飲，每4個鐘一次，每次一盒」。

有連登巴打近日發文，表示抽到80個麥樂雞醬，詢問網民可以如何處理它。（連登討論區圖片）

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該網民日前在連登討論區發文，表示抽獎抽到80個麥樂雞醬，面對一盒盒、堆滿整個紙袋的麥樂雞醬，樓主頓時不知所措，於是詢問網民「一人一個烹飪方法解決佢」。

結果，網民提供了不少創意食法，有人建議樓主「整咕嚕肉，一次過最少都落10盒、再整京都骨又用最少10盒、生炒骨又10盒、西檸雞又10盒、當柚子蜜沖嚟飲又5盒」，以上菜單重複一次就夠了。亦有人說可以「用醬打邊爐當湯底」，或「沖水飲，每4個鐘一次，每次一盒」。

網民紛紛獻計提供了不少創意食法。（連登討論區圖片）

不過，和麥樂雞醬最配合的當然是麥樂雞，有人提議樓主可以一日三餐麥樂雞，「同職員講自備醬」。如果一盒麥樂雞醬配一個麥樂雞，以此計算，樓主就要買80盒麥樂雞，現在一盒6件麥樂雞單售22元，要買80盒就要花1760元了，真是「人哋出鼓油，你出雞」。

麥樂雞「暗黑料理」

+ 10 + 9 + 8

其實過去每有麥樂雞優惠，例如「麥樂雞買一送一」、「10元9件麥樂雞」，都會激發很多人製成「暗黑料理」，過去就有人煮「香檸麥樂雞」、「咕嚕麥樂雞」，甚至鑊氣十足的「避風塘炒麥樂雞」。

（連登討論區）