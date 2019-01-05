台男教師係整餅高手　設互動考試評分制　學生達標可獲手作甜點

每位教師都為如何讓學生專心上課而費盡心思，台灣一名喜歡製作蛋糕甜點的男生，早前剛成為老師，為了吸引學生留心課堂內容，精心設計了考試分數換其親手作甜點的制度。男教師要學生上課時找其錯處，然後扣其分數；以100分為滿分，男教師扣剩的分數，就是學生考試時達標的分數，超過此分數的學生即可獲獎。這個師生互動的評核制度，讓網民大呼羨慕。

台灣有男教師為學生送上親手製作的甜點，並於網上貼出製作過程。（「Dcard」討論區圖片）

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名老師被學生們喚作「修平」，2018年剛考獲教師資格，經實習後便在高雄某間商工學校任教「機械力學」 與 「機件原理」。在此期間，他想出考試換甜點制度，希望可以令學生專心上課，並且建立平等師生關係，同時訓練自己專業素養等。他在上周六（上月29日）於「Dcard」討論區以「學生考高分，老師手作甜點」為題發文解釋獎勵制度。

樓主表示，學生只要在課堂上找到他教學時的錯處，如「計算錯誤」、「少寫單位」等，便可向他扣減2至5分，滿分為100分，分數會在段考（下稱學期考試）前一周作結算，而扣剩下來的，就是考試的標準分數，考得超過此分數的學生，可獲贈由他親手製作的手作甜點一分。樓主在上一次學期考試前一周，竟被學生扣剩69分，令許多學生都輕易超越此分數。

樓主當然要做「找數真漢子」，遂製作名為「春宴」的抹茶士多啤梨蛋糕贈予達標學生。本身讀工程科的樓主，更以電腦繪製蛋糕設計圖及公開食譜，又附圖介紹製作方法，可見樓主在用材上毫不吝惜，例如抹茶是日本丸九小山園出品，似價值不菲。當學生收到教師的手作甜點時表現雀躍，不少人即席試味。

本是男教師的樓主（圖左下）與學生約定，只要他們考獲的分數比其所得的老師分數高，便可獲贈一份親手製作的甜點。（「Dcard」討論區圖片）

學生們送出聖誕卡與糖果，回贈樓主在聖誕節製的甜點。（「Dcard」討論區圖片）

+ 24 + 23 + 22

樓主本身是製作蛋糕甜點的高手，更拍片在YouTube分享製作過程，而他在早前的聖誕節時，亦製作了「香草奶酒奶酪」和「法芙娜可可奶酪」與學生們交換禮物，學生贈他聖誕卡與糖果，可見師生相處得很融洽。

樓主坦言這種考試換甜點制度，未必能讓全體學生完全投入課堂，但眼見有不少「願意學習的學生」投入參與，令其欣慰。他又感慨稱這制度表面看似是他送贈學生禮物，但實際卻是學生給自己「最好的回饋」。熱衷入廚的樓主，沒有因為當了老師而放棄鑽研廚藝，坦言希望繼續這種「早上是老師，晚上是廚師」的生活。

帖子引起網民熱議，不少人讚樓主有教育熱誠，「學生能有你這個老師真的太幸運啦！甜點看起來好好吃」、「老師，缺學生嘛？」、「好好吃的感覺，有這樣的老師很幸福」、「好用心的老師」。部分曾在樓主任教學校就讀的舊生則稱，羨慕母校有了這位新老師，「有這種老師，我當初一定認真學『力學』」、「好強喔！沒想到母校有這號人物」、「老師，我願意為了你（的甜點）去重讀」。

（「Dcard」討論區）