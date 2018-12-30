慘遭遺棄便利店外　台忠犬原地等地主人半年　網民心痛：牠常流淚

做得主人，一生中可以飼養很多寵物，但對寵物而言，牠們一生只有你一人，任何棄養行為都會影響牠們一生。日前一名台灣網民在網上發文，指台中有隻狗狗半年前被載到便利店門口棄養，狗狗每天乖乖留在原地，等待主人有天會接牠回家，結果狗狗一等就半年，狗狗的可憐模樣令樓主非常心痛，便決定發文幫牠尋找新主人。

台中一隻狗狗被遺棄後，在原地足足守候超過半年，希望等到主人回頭帶牠回家。（fb群組「米克斯傳奇」圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民日前在facebook群組「米克斯傳奇」發文，表示台中有隻狗狗被一個開貨車的男子遺棄在便利店門口，其後狗狗一直留在該處，每次乖乖等候前主人把牠接走，而且一等已超過半年時間。樓主表示雖然有人偶爾經過會餵牠，但在這麼冷的天氣，「牠一定懷念着曾經擁有那種有家的溫暖吧」。

從樓主上載的照片所見，一隻白色的狗狗瑟縮在一張被子上，神情非常可憐，身旁則有一盒飯餸。樓主透露，狗狗雖然是流浪狗，但性格溫馴，可能因為太想念主人關係，他稱狗狗常常憂鬱得流淚，可惜因其公寓不准養狗，他只能發文幫牠尋找新主人，「有人願意給牠一個溫暖的家嗎？」他指狗狗很乖，等待食物時有教養，而且會撒嬌討摸，他更承諾會分擔狗狗的洗澡及結紮費用。

樓主落力幫狗狗找新主人，希望牠可以有一個溫暖的家。（fb群組「米克斯傳奇」截圖）

狗狗失落的模樣引起大批網民熱議，不少人見狀紛紛表示心痛，更有許多好心人稱有意收養狗狗，「好乖好可愛的感覺」、「每次看到這些認養文心都揪了一下…祝福早日找到溫暖的家」，有附近的網民亦表示，這隻狗狗很乖，「每次遇到都很愛撒嬌」。

（fb群組「米克斯傳奇」）