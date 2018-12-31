【學界排球賽】迦密聖道首入決賽勝協恩奪冠　街坊興奮：大埔之光

學界的運動比賽充滿青春和熱血，黑馬憤戰強隊更是令人熱血沸騰。今日上演的「2018-19年度全港學界精英排球比賽」女子組決賽中，首度打入決賽的大埔迦密聖道中學，成功擊敗傳統勁旅協恩中學，奪得冠軍，令不少大埔網民都非常興奮，大讚他們是「大埔之光」。

迦密聖道中學昨日已擊敗順德聯誼總會鄭裕彤中學首度晉身決賽。（資料圖片）

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今日舉行的學界精英排球比賽女子組決賽上演「黑馬傳奇」，由大埔北區女子組冠軍迦密聖道中學，以局數3：1擊敗協恩中學，迦密聖道首度打入決賽便奪冠而回。

其實迦密聖道一路走來遇強愈強，在16強賽事已擊敗衛冕冠軍英華女學校，最後更「爆冷」成為比賽的總冠軍。

不少大埔網民近日都關注迦密聖道的賽事，有街坊表示早在去年已緊貼迦密聖道的比賽，追到今年終見證她們歷史性殺入決賽即挫傳統勁旅獲得勝利，今日決賽不少街坊都在fb群組為她們同心打氣，更鎖定賽事直播，即使未能到場，也在網絡的另一邊默默為這班排球女生們加油。

賽後大埔網民都大讚迦密聖道的選手出色表現，形容他們是「大埔之光」，「勁呀！由第一圈一路打上去！好欣賞呢班同學嘅意志、鬥心！」、「辛苦了，呢份會係汗水和辛酸後，最好的一份禮物」。