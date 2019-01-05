【反斗中文】台午後時光奶茶推賀年包裝　網民排單字排出鹹濕意思

尚有不足一個月就到農曆新年，不少商户把握機會推出賀年概念商品，台灣有網民日前於「Dcard」討論區以「超市的小樂趣」為題發文，稱超市「重乳系列」奶茶包裝盒印着「過年字樣」，可按盒上的單字排列成賀年說話。惟中文字博大精深，排列出來的意思可能不如原創者意思，而樓主鬼索性馬地「錯重點」，將單之排出色情意思，如「好爽喔好大發大『吉吉』（雞雞）」，讓人忍俊不禁。網民則笑言，「會這樣排列的一定是男人」。

台灣午後時光的重乳奶茶推出有好意頭的單字新包裝，有網民忽發奇想重新排列，結果得出帶有色情意味的意思。（「Dcard」討論區截圖）

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資料顯示，台灣「重乳奶茶」系列原是「午後時光」飲料品牌旗下出品，它標榜由60%奶量沖出，口感濃郁，故稱為「重乳」，其產品包裝中央以大大的「濃」字作生招牌。該系列奶茶近日推出新包裝盒，盒上單字不再局限「濃」字，變成是「恭」、「喜」「爽」、「喔」、「好」、「發」、「大」、「吉」「利」等單字，重新拼合可砌出「好爽喔」、「大發」、「大吉大利」的好意頭意思。

「重乳奶茶」系列的包裝盒有「濃」字作生招牌。（網站「kuangchuan」截圖）

但中文字不同組合會有不同意思，有網民卻將包裝合排列成曖昧，甚至帶有色情意味的字句，更「Dcard」討論區上載「作品」，例如「『吉吉』好大喔」、「好爽喔好濃喔」、「好爽喔濃濃好大發」、「『吉吉』大濃濃」、「好爽喔好大發大『吉吉』」、「好大好爽喔」、「『吉吉』好大『』」等，讓人哭笑不得。雖有部分網民表示這種行為和想像「真的很白癡」，但笑言對這種貼圖互動很有共鳴，認定「會這樣排列的人一定是男人」，亦可能是超市店員工作中的「小樂趣」。

（「Dcard」討論區）