【避寒中心？】除夕晚拖篋客塞爆港鐵站排排坐　網民齊齊估原因

踏入新一年，不少市民倒數過搭港鐵回家，竟看到古怪一幕。網上多個群組今日廣傳影片及相片，顯示2019年首個凌晨，有一班拖着行李的人，於尖沙咀港鐵站「排排坐」渡過，部分人更坐在樓梯倚牆睡覺。網民對這「奇景」大感驚訝，齊估他們「有家歸不得」的原因，惟同時批評他們阻塞公共地方及通道，「為咗倒數搞到要喺地鐵踎通宵，傻的嗎？」

多個網上群組今晨流傳大批旅客及市民於港鐵尖沙咀站內席地而坐的相片及影片，引起熱烈討論。（fb截圖）

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踏進2019年，不少市民慶祝過後乘搭通宵行駛的港鐵回家，於尖沙咀站看到以下「奇景」，凌晨時份竟有大批不知是旅客或市民，於站內席地而坐，部分人更帶同行李，似乎累極倚在牆邊睡覺。

從網民上載的影片可見，該批「滯留」的人遍布車站大堂，坐滿通往地面出口的樓梯兩旁，售票機前及出口指示牌附近亦有不少人坐着玩電話，場面熱鬧，吸引不少途經乘客的目光。

一批帶同行李篋的旅客坐滿通往地面出口的樓梯兩旁。（fb截圖）

有人看過帖文後直指除尖沙咀站外，其實多個港鐵站亦出現同樣情況，引起一輪熱烈討論。有網民估計因倒數後無跨境車輛，部分旅客不想多花一晚住宿費用才出此下策，亦有人指部分市民可能意猶未盡不想回家，又找不到地方稍作休息，才於通宵開放的港鐵站內逗留。

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無論原因是甚麼，大部分網民似乎不認同於港鐵站大堂席地而坐休息的行為，形容猶如令車站變成難民區及避寒中心，「咁辛苦去旅行為咩？唔通留返屋企會過唔到元旦？」、「為咗嚟倒數嗰10下？」，又諷刺稱「可能一齊瞓無咁寂寞」。

不過，亦有網民認為元旦一年一度，不應過分嚴苛，反而應該包容，「佢哋都唔想，直通巴長龍無車搭，天氣又凍唔通瞓街咩，攞出愛心包容吓啦」。