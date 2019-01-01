公司年會抽中「有薪年假1年」　原來魔鬼在細節　網民：咪信老闆

不少公司到年底都會舉辦聚會，提供美食及大抽獎以感謝員工一年來辛勞工作。上海一間公司的年會，特等獎竟然是「有薪年假1年」，最終由一名幸運女員工抽中，令不少人超羨慕。不過，望多兩眼才發現，這份超正獎品原來暗藏蹺蹊，有眼尖網民一眼看穿魔鬼細節，直指「套路真深，千萬別相信老闆的話」。

該名女員工抽中了特等獎「帶薪年假一年」。（網上圖片）

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近日微博瘋傳一張照片，可見一名女員工開心地拿着一張獎狀，原來她在公司年會上，抽中了特等獎，獎狀寫上「上海辦公室年會特等獎－帶薪年假一年」。照片曝光後，不少網民都非常羨慕，直說「這也太爽了吧」、「這是什麼神仙公司，太讓人眼紅了」、「簡直是所有人的夢想」，還有人笑說，「是不是只要去上班了，就算是加班？」

有眼利網民就發現，獎狀底下寫着「有效期至2018年12月31日」。（網上圖片）

亦有人認真地擔心得獎者的前途，質疑如她放假一年，回來後工作很大機會已被人取代，「這難道是變相解僱？」，又建議她可以兼職或利用放假的時間創業。

不過，原來這份特等獎並沒有表面看起來那麼美好，有眼利網民發現，獎狀底下寫着「有效期至2018年12月31日」，而這名女員工抽中的日期是2018年12月28日，換言之其實她只是有3天的有薪年假。

真相曝光後，不少人笑說，「哪個公司願意出錢養廢人啊，這才是現實」、「世界上最長的路就是老闆的套路」、「老闆很幽默喔」，也有人說，「就算真給你一年，你敢休嗎？回來的時候職位都沒了」。