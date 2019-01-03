連體姐妹存活率僅百萬分之一　父母堅持要生　16年後奔向牛津劍橋

英國一對連體嬰姐妹出生前被估計只有一百萬分之一的生存機會，醫生建議她們的父母考慮墮胎；儘管希望渺茫，但父母堅持生下來，「無論如何，她們都是我們的孩子」。 小姐妹出世後進行手術，分離成功。眨眼間過了16年，她們現已亭亭玉立，成績優秀，更有望考入牛津及劍橋等頂尖學府。

兩個心臟在媽媽肚裏同步跳動

爸爸拉赫曼（Luther Rahman）欣慰地說：「我是世上最幸運的父親！她們像是神賜的禮物，我們每天都在感恩珍惜，亦十分自豪。」

媽媽尼帕（Nipa Rahman）2002年接受產前檢查時，醫生發現她肚裏的兩個心臟同步跳動，代表腹中的不僅是雙胞胎，且是連體嬰。拉赫曼憶述，醫生當時說兩個孩子的生存機率只有一百萬分之一，建議考慮墮胎，因為小姐妹即使存活下來，其中一個也很可能四肢不全或患上重病。

拉赫曼和尼帕說：「無論如何，她們都是我們的孩子。」夫婦抱着一絲希望，把女兒生下來。

扎伊娜卜和詹娜特出生時肝臟相連，醫生說生存機率只有一百萬分之一。（影片截圖）

術後總是伸手去找「另一半」

扎伊娜卜（Zainab Rahman）和詹娜特（Jannat Rahman）一如所料是連體嬰，但幸運的是，她們相連的是肝臟，而這是人體唯一能再生的器官。

出生6周後，她們在大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）接受手術，成功分離，此後一直健康地成長。

尼帕說：「我們當初經歷的困難感覺像一場很久以前的噩夢，那時我不敢奢望有今天。現在看着她們，感覺真奇妙。當初的希望如此渺茫，如今她們不但一路走來，還取得許多成就。」

成功分離後，詹娜特要再進行心臟手術，少了「另一半」的扎伊娜卜一度不肯吃奶或睡覺，總是伸手去找詹娜特；直至護士將一面鏡子放在扎伊娜卜身邊，她看到鏡中映像，才又心滿意足地微笑。

扎伊娜卜和詹娜特說，自身的故事從小聽到大，不過看到連體的照片時還是覺得不可思議。（影片截圖）

16年形影不離終要分道揚鑣

時光飛逝，她們即將升讀大學，過去16年都上同一所學校、擁有相同朋友、常交換衣服穿的二人是時候分道揚鑣。扎伊娜卜想投考劍橋大學，實現成為兒科醫生的夢想，希望日後「回到」大奧蒙德街醫院工作。

詹娜特（Jannat Rahman）精通3種語言，有望能獲牛津大學取錄，她希望成為律師，搬到法國生活。

拉赫曼說，擁有兩個像奇跡一般的女兒，讓他成為世上最幸運的父親。他鼓勵其他要照顧生病孩子的父母：「不要放棄，總有希望的。」

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（每日郵報／每日鏡報）