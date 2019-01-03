【有片】兩老九巴倒瀉汽水叫囂被指責　踎街倒地扮碰瓷阻開車

「你有壓力，我有壓力」，香港不時發生巴士乘客與車長爭執的事件。日前兩名「巴士阿叔」疑因在車上倒瀉汽水及大聲喧嘩犯眾怒，兩人下車後竟在車外叫囂，其中一人更走出馬路站在車頭前面踎低抄牌，阻止巴士開車，其後更扮被車撞跌倒在地上，激到車長及其他乘客出言斥責，兩名老翁站在車外近司機位置與車長舌戰，最後需由途人半拉半勸才返回行人路，巴士始能開車，相關片段在網上瘋傳。

其中一名老翁一開始站在車外近司機位置與車長舌戰。（fb群組「香港交通突發報料區」影片截圖）

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事發現場為大埔廣福道121號往太和方向、其中一個九巴車站。本周一（31日）下午1時許，上載者在facebook群組「香港交通突發報料區」用文字交代指，兩名老翁「喺巴士倒汽水搞到成車都係，噪音騷擾乘客，仲聲大大唔認錯」。

片中可見，兩名「巴士阿叔」已經下車，其中一人戴白帽手持一罐汽水，在行人路指着涉事九巴叫囂，戴灰帽的老翁則走出馬路，站在車外近司機位置怒罵，車長大叫「你行埋嚟啦，呢度危險」，其中一名乘客亦幫口指，「你哋講足成程車」，車長亦說：「聽唔聽到？啲客全部都投訴你兩個」

兩人似乎聽不到，繼續叫囂及站在馬路，灰帽翁更踎在車頭前方位置，取筆在報紙寫字抄牌，車長斥責對方說：「你企喺度即係阻住，咁我唔使開車呀？你咁樣係咪阻住交通先？你兩個係咪搞事先？」更揚言報警，但站在行人路的白帽翁指住同伴，反問車長：「你係咪開車先…佢只係倒瀉汽水，唔係專登嘅」亦向同伴說：「佢（車長）話要開車，行開！」不過灰帽翁繼續挑釁車長，緩緩站起身說：「你撞埋嚟啦，我都未寫完」，車長反駁「我梗係唔會撞你啦」，正當雙方僵持不下，一名男子做「和事佬」，叫灰帽翁返回路邊，並上車叫車長無須理會開車離去。

正當以為事件會告一段落，車長打算開車之際，該兩名站在路邊的「新巴士阿叔」繼續挑釁，事件「未解決」。（fb群組「香港交通突發報料區」影片截圖）

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當眾人以為事件告一段落，車長打算開車之際，兩名老翁繼續挑釁，灰帽翁更重施故技走出馬路，更扮被車撞跌，但當時他與巴士車身明顯仍有一段距離，車長向他說：「嘩！你點樣？」亦向乘客說：「你影低佢，佢自己扮仆低，掂都冇掂佢，有片有片有片！你扮，你繼續扮被我撞到，你扮無用㗎，拍晒片，有晒鏡頭」。

灰帽翁自行站起來，白帽翁亦「唔執輸」取出智能手機，走出馬路在車外近司機位置，將鏡頭對住車長拍片，看似「你又拍、我又拍」，多名乘客提議報警求助，並怒斥兩人「阿叔，成車人等住返工㗎」，車長續說「你咪影囉，你兩個阻住成車人」，雙方對罵之際，一名途人走出馬路半勸半拉兩人返回行人路，事件才真正解決，巴士開車離開。

兩人行為被網民批評，留言批他們「神憎鬼厭」、「玩嘢」、「垃圾」，更有網民提議車長當時應該報警。《香港01》正向九巴了解事件。

（fb群組「香港交通突發報料區」）