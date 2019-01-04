【豐胸秘技】日節目搵D級女星實測胸部按摩　真係搓得多就升Cup？

按摩胸部真的可以豐胸？近日有日本綜藝節目為求證「按摩令胸部變大」的都市傳言，實測揉胸1萬次能否「升Cup」，結果測試者持續重覆做專家教的按摩胸部動作，經過12天後，由D升至F罩杯，展現驚人的效果。

專家在節目上教授幾鐘接摩胸部的方法。（日本綜藝節目《ひたすら一万回》截圖）

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東京電視台於1月1日播出的綜藝節目《ひたすら一万回》中，實測普通人可否透過重複做同樣的事情1萬次獲得進步，其中節目實測「按摩胸部1萬次」，結果令不少人大感震驚。節目請來27歲擁有D Cup身材的女星安田七奈進行實驗，安排她揉胸1萬次。

女星按照專家教的方法，分別「下乳按摩」，由下至上掃向心口位置（1組為100下）、「往外畫圈」，由胸部中心以畫圓方式按摩（1組為25下）、「往內畫圈」，大拇指從腋下經上胸，再從乳溝部分往下畫圓（1組為25下）、「X型按摩」由腋下掃向心口方向（1組為50下）。

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其後，再增加2組動作，分別為從上手臂開往後推到胸部，和按壓胸部內側，增加女性荷爾蒙的分泌。惟專家提醒要注意力道，因過度用力會造成乳腺及靭帶損傷，尤其懷孕時不可以做，而且每天最多只可做1000下。

經過16天來的按摩，這名本已身材不俗的女星，上圍由81厘米增加至82厘米，下胸圍則由73.5厘米變成68.5厘米，由D Cup瞬間變成F Cup，效果驚人。惟有網民認為普通人根本難以持之而恆，加上對比圖中的胸圍肩帶被拉緊，質疑節目為誇大效果而偽裝變大，諷刺「如果可以將A變C就唔會有咁多豐胸中心啦！」

（日本綜藝節目《ひたすら一万回》）