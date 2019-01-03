【走塑風波】不滿麥當勞不主動提供飲管　美醉酒男襲擊女職員被捕

近年潮流興「走塑」，多間快餐店都不會主動提供膠飲管，不過美國一名男子在麥當勞卻因為拿不到膠飲管而動手拉扯女職員，影片在網上廣傳，男子事後被拘捕。

泰勒突然一手拉住占士的衣服，把她扯到櫃枱上，占士即時還手。（TJ Biandudi fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發在佛羅里達州的一間麥當勞，除夕晚上，男子泰勒（Daniel Taylor）因為不滿餐廳未有主動提供飲管的措施，竟動手攻勢一名女員工占士（Yasmine James）。影片中可見，泰勒突然一手拉住占士的衣服，把她扯到櫃枱上，占士即時還手，揮拳打泰勒的頭和手，但泰勒仍不放手，後來其他店員介入，將兩人分開。

拍攝影片的目擊者透露，泰勒是因為飲管和職員爭執。根據當地的政策，商戶在2020年前要全面禁止使用塑膠飲管，過渡期最遲由2019年開始，顧客若想拿塑膠飲管，必須提出要求，快餐店將不會在公共地方放置飲管。據了解，泰勒當時在餐廳內的自助調味架上找不到飲管，於是到櫃枱和占士理論，又稱「似乎有人沒有做好他的工作」。

占士向泰勒解釋這是公司的政策，不會把飲管放出來，但顧客可以主動要求拿取。泰勒隨即情緒激動，誓言「沒有這樣的法律」，之後開始指罵職員，並出現影片中動手的一幕。

泰勒事後已被拘捕，並面臨兩項普通毆打罪。（佛羅里達州警方圖片）

泰勒事後已被拘捕，並面臨兩項普通毆打罪，警方表示，泰勒當是疑有喝酒，他在被要求離開前，繼續對員工大吵大鬧，並踢了另一名站在出口附近的員工腹部一下。

（綜合）