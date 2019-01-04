到殯儀館搵廁所　親友大叫「過咗奈何橋轉右就到」　職員幾乎爆笑

中國人對死亡多忌諱，不小心亂說話隨時得罪人。facebook專頁「香港死亡文化及演變」分享一則殯儀館工作時遇到的趣事，指有家屬行出靈堂查詢洗手間位置，親友竟指着一個紙紮品「金銀橋」大叫，「你向前行過咗『奈何橋』轉右就到洗手間啦！」隨即被家屬鬧爆，其他職員聽到亦只好落力地忍笑。

fb專頁「香港死亡文化及演變」分享一則殯儀館工作時遇到的趣事，指有家屬行出靈堂查詢洗手間位置，親友竟指着一個紙紮品「金銀橋」大叫，「你向前行過咗『奈何橋』轉右就到洗手間啦！」（fb「香港死亡文化及演變」圖片）

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「香港死亡文化及演變」fb專頁分享指，昨日（3日）在殯儀館工作時，見到一名家屬行出靈堂，問坐在走廊的親友洗手間位置，其中一名親友則指向「金銀橋」的方向大叫：「你向前行過咗『奈何橋』轉右就到洗手間啦」，樓主形容其語氣相當認真。

facebook專頁「香港死亡文化及演變」分享一則殯儀館工作時遇到的趣事，指有親友指着一個紙紮品「金銀橋」大叫，「你向前行過咗『奈何橋』轉右就到洗手間啦！」（fb「香港死亡文化及演變」截圖）

家屬聽見後即怒罵「我大吉過你呀……」樓主跟幾個工作人員目睹整個過程都努力忍笑，「始終忍唔住不停標眼水」，但指慶幸最後沒有變成暴力衝突。

「奈何橋」在中國民間習俗中被指是陰間的出入口，有指是準備投胎的必經之地。網民看完帖文都笑翻，幽默地留言指「就係咁，佢哋就無再見過呢位親戚响洗手間出返嚟」、 「行過奈何橋仲點記得轉左定轉右」、「差在未叫佢飲埋碗湯（孟婆湯）先」。

（fb專頁「香港死亡文化及演變」）