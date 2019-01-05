港女「抱怨」台夜市太好吃　每晚花$500掃街　5日肥10磅

有「香港後花園」之稱的台灣，是港人的渡假天堂，皆因機票平、物價低、美食多，若要快閃2天1夜台灣絕對是不二之選。近日有香港遊客發帖分享遊台的開心經歷，她大讚台灣夜市太棒了，每家店都想吃，害她每晚花上2000新台幣（約508港元·下同）買好東西吃，更自爆來台5天胖了10磅，笑稱快買到沒錢坐車到機場。帖文迅速引起熱烈迴響，台灣網民紛紛留言歡迎她再來，「回香港瘦了記得再來唷」。

有港人發文大讚台灣夜市非常棒，當地人十分熱情，讓香港人感到窩心。（facebook群組「爆怨公社」截圖）

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樓主將夜市的外賣鋪滿枱面。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

日前有香港網民在facebook群組「爆怨公社」圖文並茂地表示，指她近日來台旅遊5天，已經迷上台灣夜市的美食，「為啥台灣的夜市這麼棒，每家店子也想吃想喝」，又大爆自己5天內已胖了十磅，每天都會喝3大杯飲料。

相中可見，夜市的外賣美食鋪滿枱面，惟樓主強調相中只是其中一部分，透露每晚都豪花2000新台幣買東西，更形容「買到快沒錢坐車去機場了」。樓主大讚台灣人很熱情，服務質素好，「你們的熱情令我們香港人感到非常窩心」，又指台灣環境舒適又多美食，或許就是這樣吸引香港人移民。

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「多謝你們滿滿的愛唷，真的很捨不得離開你們」，樓主最後對於要離開感到依依不捨，又希望台灣網民提供玩樂推介。有台灣網民表示，「謝謝你喜歡台灣」、「香港人也很熱情的」、「歡迎下次再來，台灣的美食真的超棒」；有人則笑言，指在「美食寶島」是減不了肥的；有人甚至建議樓主移民到台灣，「歡迎來台住喔」。

（facebook群組「爆怨公社」）