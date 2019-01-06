「不小心在家放出250隻蟋蟀」　美記者Twitter直撃困獸鬥笑翻網民

有什麼恐怖得過有蟋蟀在家中亂跳？就是有250隻蟋蟀在家中到處跳。美國華盛頓郵報記者英格拉姆（Christopher Ingraham‏）家中近來收養了一隻很會吃的鬃獅蜥，名叫「Holly」。聖誕節前，英格拉姆為了省下到寵物店一趟的錢及時間，‏決定從網上訂購大批蟋蟀。一個大紙箱很快就被送到家門，英格拉姆本以為紙箱內會有額外包裝裝起蟋蟀，怎料一開，活生生的蟋蟀們隨即蹦出，迫得英格拉姆一家與蟋蟀展開「困獸鬥」。 英格拉姆同時亦在Twitter文字直撃事件，直言「如果明天我沒有更新，即代表我半夜已被妻子殺死」。不少網民看到帖文後都笑翻，亦有人苦中作樂留言指：「牠們不會飛會不會讓你感到好過一點？」

英格拉姆從網上訂購一大批蟋蟀，本以為紙箱內會有額外包裝裝起蟋蟀，怎料一開，活生生的蟋蟀們隨即蹦出。（Christopher Ingraham‏ Twitter截圖）

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英格拉姆住在美國明尼蘇達州西北部的郊區雷德萊克福爾斯（Red Lake Falls），距離最近的寵物店亦要來回兩小時車程。鬃獅蜥Holly最愛吃蟋蟀，平均一天可以吃上10隻以上，臨近聖誕節，為了省時間及金錢，英格拉姆改從網上的昆蟲店直接訂購250隻蟋蟀。

受暴風雪影響，英格拉姆的訂單延遲了送貨，當紙箱上月28日被送到家門前時，他以為裏面的蟋蟀都因寒冷天氣而凍僵甚至死亡，「我傻傻地假設商家會把蟋蟀給包好，或是用什麼新奇的玩意來方便你把牠們轉到其他地方，不，他們沒有」，不料，當英格拉姆甫打開箱子，活生生的蟋蟀們隨即跳到到處都是。

英格拉姆從網上訂購一大批蟋蟀，本以為紙箱內會有額外包裝裝起蟋蟀，怎料一開，活生生的蟋蟀們隨即蹦出。（Christopher Ingraham‏ Twitter截圖）

由於英格拉姆當天仍要趕稿，無暇去管這些蟋蟀，於是只是下意識把箱子立即蓋上貼回膠紙，搬到浴室，好讓家中3名小孩及3隻貓都無法碰到盒子。「大概20分鐘後我回到電腦前繼續工作，然後我聽到我太太在廚房問『這些該死的蟋蟀都是從哪裡跑出來的？』」原來英格拉姆還未完全告訴妻子他剛剛買了大批蟋蟀。

英格拉姆一心以為只有一或兩隻蟋蟀跑走了，不料廚房傳來的鼓譟聲愈來愈大，他才走到廚房，「我好像說過我買的蟋蟀今天到貨」，話音未落妻子即怒吼：「我我知道！但是為什麼整個廚房都是蟋蟀？」英格拉姆於是走到浴室，才發現蟋蟀已成功逃離箱子，「地上有蟋蟀，牆壁上有蟋蟀，水槽裏有蟋蟀，馬桶裏也有蟋蟀」。

英格拉姆指，「不知道為什麼，我的第一個反應就是去沖馬桶，好像就能解決整個問題一樣。然後把門關上，聽起來很堅定地告訴妻子，『呃，你不要進來喔』」。英格拉姆唯有衝出屋外，穿過45厘米高的積雪跑到道具室拿備用的水缸，再花45分鐘在浴室裡捉蟋蟀，他指：「到了這個時候，很多蟋蟀早就走到其他地方去了。到櫃裏、到鞋子裏，甚至跑進樓下遊戲間，不過我們家的貓應該是過了此生最快樂的一天」。

英格拉姆最後形容，在災難爆發10小時後，蟋蟀們仍然不停地從奇怪的地方冒出來，「我試著抓回全部，就像在玩世界上最差勁的寶可夢（Pokemon）遊戲一樣」，又指「我公開這件事情，是因為如果我明天再沒有發文，那一定是我太太半夜在床上發現蟋蟀，然後把我給殺了，以上我在現場的報道」。

不少網民都被英格拉姆的Twitter直撃笑翻了，直言雖然難以想像當中的災難，但卻忍俊不禁。有人更笑問英格拉姆：「你和你妻子的婚姻還好吧？」英格拉姆終在一天後更新Twitter，「各位午安，我很高興地報告我還活着，而我的婚姻也仍然完整！看到大家從事情中得到很多樂趣，於是我的主編更要我把它寫成一個故事」。

所謂無圖無真相，不少網民都希望英格拉姆有拍下災區情況，惟英格拉姆卻指「信不信由你，當蟋蟀成群結隊入侵我家的時候，我真的沒有想到要拿起手機開始拍照」，又譏諷道：「你能想像這畫面嗎？老婆說，我的南瓜派裡有蟋蟀！我說，太棒了，我的手機在哪？」不過他亦指網民的回應亦非常惹笑，令這件事「值回票價」。

（華盛頓郵報、Twitter）